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  3. Ankara Kalesi'nde intihar! Dehşet anları anbean kamerada

Ankara Kalesi'nde intihar! Dehşet anları anbean kamerada

Ankara'da adının Günay K. olduğu öğrenilen bir esnaf, akşam saatlerinde Ankara Kalesi'nin surlarına çıkarak kendini bir anda boşluğa bıraktı. Hastaneye kaldırılan şahıs tedavi altına alındı. İntihar eden Günay K'nın bilincinin kapalı, nabzının da düşük olduğu öğrenildi. O dehşet anları anbean kameraya yansıdı.

Ankara'da dün akşam bir intihar olayı gerçekleşti. Esnaf olduğu öğrenilen Günay K., henüz bilinmeyen bir nedenle Ankara Kalesi'nin surlarına çıktı. 

HERKESİN İÇİN METRELERCE YÜKSEKLİKTEN ATLADI

Günay K'yı surlarda fark eden çevredeki vatandaşlar durumu  polis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen ekipler Günay K'yı intihardan vazgeçirmek için dakikalarda dil döktü. Ancak Günay K., kimseyi dinlemeden kendisini bir anda boşluğa bıraktı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Kale surlarından atlayan şahıs sağlık ekipleri tarafından Ankara Hastanesi'nin acil bölümüne kaldırıldı. Tedavi altına alınan şahsın bilincinin kapalı ve nabzının düşük olduğu öğrenildi.

OLAY KAMERAYA BÖYLE YANSIDI

Öte yandan intihar anları çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde surlardaki şahsın bir anda kendisini boşluğa bıraktığını görüldü. İntihar anına ait görüntüler ise sosyal medyada kullanıcıların en çok konuştuğu konulardan biri oldu.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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