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  3. Ankara Keçiörengücü 0 -0 Eyüpspor | Maç sonucu, özeti

Ankara Keçiörengücü 0 -0 Eyüpspor | Maç sonucu, özeti

Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Eyüpspor karşı karşıya geldiler. İki tarafından ağları sarsamadığı maç 0-0 berabere sonuçlandı.

Ankara Keçiörengücü 0 -0 Eyüpspor | Maç sonucu, özeti

Stat: Aktepe

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Muhammet Yumak, Gökmen Baltacı

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Ogün Bayrak, Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Muharrem Cinan, Alhassan Adamu (Dk. 54 Vusal Iskandarlı), Ackah, Olawoyin, Hamza Gür (Dk. 53 Uğur Utlu, Dk. 84 Ali Yavuz Kol), Uzodimma (Dk. 62 Ziya Alkurt), Eze

Eyüpspor: Emrullah Şalk, Popov, Mezague, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun, Bekir Yılmaz (Dk. 84 Enes Keskin), Timur Temeltaş, Mikail Okyar (Dk. 90+4 Mohammed), Mete Demir (Dk. 46 Cenk Ahmet Alkılıç), Caner Hüseyin Bağ, Umut Bulut

Sarı kartlar: Dk. 43 Olawoyin, Dk. 49 Alhassan Adamu, Dk. 63 Muharrem Cinan (Ankara Keçiörengücü), Dk. 64 Mikail Okyar (Eyüpspor)

Karşılaşmanın özetini izlemek için tıklayabilirsiniz.

MAÇTAN NOTLAR

Ev sahibi ekip futbolcuları, sahaya üzerinde trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın fotoğrafının bulunduğu siyah tişörtle çıktı ve maç öncesi Ahmet Çalık için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ahmet Çalık'ın Konyaspor'da giydiği 6 numaralı formaya ithafen 6. dakikada top dışarı atılarak oyun kısa süre durduruldu ve taraftarlar tezahüratlarla Ahmet Çalık'ı andı.

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