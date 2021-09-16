Ankara Keçiörengücü 0-3 Boluspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de heyecan 5. hafta mücadeleleri ile devam etti. Bu kapsamda Ankara Keçiörengücü ile Boluspor takımları kozlarını paylaştı. Bu zorlu mücadeleye hızlı başlayan Beypiliç Boluspor ilk yarıda bulduğu 3 gol ile rakibini mağlup ederek 3 puana uzandı. 3-0'lık skor ile Beypiliç Boluspor puanını 6'ya yükselterek yukarı sıralara doğru tırmanırken, Ankara Keçiörengücü takımı ise 4 puanda kaldı.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - BOLUSPOR İLK 11

Ankara Keçiörengücü: Eray İşcan, Ogün Bayrak, Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz (Dk. 46 Ercan Yazıcı), Talha Yünkuş, Ackah, Erdem Onur Beytaş (Dk. 42 Ali Yavuz Kol), Pululu (Dk. 46 Olawoyin), Uğur Utlu (Dk. 90+2 Bilal Budak), Vusal Iskandarlı (Dk. 46 Djibrila), Eze

Boluspor: Selmani, Mehmet Zahit Çınar, Fethi Özer, Ali Keten, Abdurrahman Dursun, Abdurrahman Canlı, Eray Ataseven (Dk. 67 Arda Köksal), Roshi (Dk. 82 Hakan Bilgiç), Bertu Alican Özyürek (Dk. 67 Novak), Bregu (Dk. 67 Tugay Kaçar), Kasongo (Dk. 78 Odah)