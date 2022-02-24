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Ankara Keçiörengücü 1 – 0 Tuzlaspor | Maç sonucu

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında Tuzlaspor'u konuk eden Ankara Keçiörengücü, rakibini 18.dakikada Hamza Gür'ün attığı golle 1-1 yendi.

Ankara Keçiörengücü 1 – 0 Tuzlaspor | Maç sonucu

Stat: Aktepe

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Sezgin Çınar, Ali Can Alp

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Ogün Bayrak, Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Muharrem Cinan, Alhassan, Ackah, (Dk. 60 Taşkın Kılıç), Uzodimma, Olawoyin (Dk. 77 Aykut Çeviker), Ali Yavuz Kol (Dk. 60 Ziya Alkurt), Hamza Gür (Dk. 84 Erkan Reşmen)

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Samet Asatekin, İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Bardhi, Diack, Sedat Şahintürk (Dk. 46 Ahmet Yazar), Tayfun Aydoğan (Dk. 46 Metincan Cici), Safa Kınalı (Dk. 71 Onat Kutay Kurt), Ezeh

Gol: Dk. 18 Hamza Gür (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 28 Sedat Şahintürk, Dk. 37 Bardhi, Dk. 66 Ahmet Yazar, Dk. 90+2 Ezeh (Tuzlaspor), Dk. 45 Ackah, Dk. 90 Taşkın Çalış (Ankara Keçiörengücü)

Ankara Keçiörengücü 1 – 0 Tuzlaspor | Maç sonucu Ankara Keçiörengücü 1 – 0 Tuzlaspor | Maç sonucu Ankara Keçiörengücü 1 – 0 Tuzlaspor | Maç sonucu

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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