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Ankara Keçiörengücü 1 - 1 Altınordu | Maç sonucu

TFF 1.Lig'in ilk hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü ile Altınordu 1-1 berabere kaldı. Zorlu mücadele Ankara Keçiörengücü'nün golünü Rahmi Salih Kaya , Altınordu'nun golünü ise Talha Yünkuş kaydetti.

Ankara Keçiörengücü 1 - 1 Altınordu | Maç sonucu

TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonu heyecanı ilk hafta maçlarıyla başladı. Bu kapsamda   Ankara Keçiörengücü ile Altınordu karşı karşıya geldi. 

Stat: Osmanlı

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Kemal Elmas, Cem Özbay

Ankara Keçiörengücü: Eray İşcan, Ogün Bayrak (Dk. 80 Haşim Arda Sarman), Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Talha Yünkuş, Uğur Utlu, Vusal Iskandarlı (Dk. 63 Issah), Pululu, Burak Aydın (Dk. 70 Diallo), Erdem Onur Beytaş (Dk. 70 Hamza Gür), Eze

Altınordu: Ali Emre Yanar, Rahmi Salih Kaya, Yusuf Yalçın Arslan, Yusuf Can Esendemir, Ali Dere, Sami Satılmış (Dk. 79 Muzaffer Kocaer), Recep Aydın, Ahmet İlhan Özek (Dk. 86 Hüsamettin Yener), Burak İnce (Dk. 79 Anıl Arıcıoğlu), Feytullah Gürlük (Dk. 70 Şeref Özcan), Ahmet Dereli (Dk. 70 Enis Destan)

Goller: Dk. 75 Issah Ankara Keçiörengücü, Dk. 90 +2 Hüsamettin Yener (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 31 Rahmi Salih Kaya (Altınordu), Dk. 72 Uğur Utlu, Dk. 90+4 Talha Yünkuş (Ankara Keçiörengücü)

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