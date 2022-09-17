Ankara Keçiörengücü 3 - 2 Erzurumspor | MAÇ SONUCU

Spor Toto 1.Lig'in 6. hafta maçında Ankara Keçiörengücü ile Erzurumspor karşılaştı. Ankara Keçiörengücü Aykut Demir, 64 Muharrem Cinan ve Olanare (Kendi kalesine) attığı gollerle maçtan 3-2 galip ayrıldı.

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Ankara Keçiörengücü 3 - 2 Erzurumspor | MAÇ SONUCU

7. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda, savunmadan topu uzaklaştırmak isteyen Olanare ters bir vuruş yaptı ve topu kendi ağlarına gönderdi. 1-0

21. dakikada sağ kanattan Lameira’nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Eren Tozlu, savunmadan önce yaptığı plase vuruşla topu filelere gönderdi ve skora eşitlik getirdi. 1-1

34. dakikada Keçiörengücü sağ kanattan köşe vuruşu kazandı. Topun başına geçen Bekir Kardeniz’in ceza sahası içerisine gönderdiği orta sonucu yaşanan karambolde meşin yuvarlağı önünde bulan Aykut Demir, yaptığı vuruşla takımını yeniden öne geçirdi. 2-1

Ankara Keçiörengücü 3 - 2 Erzurumspor | MAÇ SONUCU

37. dakikada Hamza Gür, orta sahadan kaptığı topla ceza sahası içerisine girdi. Bu futbolcunun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı çıktı.

51. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Rashad Muhammed, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Göktuğ gole izin vermezden dönen top tekrar Muhammed'in önünde kaldı. İkinci pozisyonda yine Göktuğ geçit vermedi.

60. dakikada topla buluşan Rashad Muhammed sağ kanattan aldığı topu ceza sahasına kadar sürdü. Kaleci ile karşı karşıya kalan bu futbolcunun vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

Ankara Keçiörengücü 3 - 2 Erzurumspor | MAÇ SONUCU

64. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda, savunmanın arasından iyi yükselen Muharrem Cinan kafayı vurdu ve topu ağlara göndererek takımının 3. golünü kaydetti. 3-1

75. dakikada sol kanatta topla buluşan Olanare’nin ortasıyla buluşan Eren Tozlu, yaptığı düzgün vuruşla topu ağlarla gönderdi. 3-2

Stat: Aktepe

Hakemler: Caner Ak, Erkan Akbulut, Mert Bulut

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Erhan Kartal, Aykut Demir, Taha Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan, Mikail Okyar, Rashad Muhammed (Dk. 72 Melih İnan), Bekir Karadeniz (Dk. 88 Erkam Reşmen), Abdullah Aydın (Dk. 46 Bardhi), Olawoyin (Dk. 90+3 Camara), Hamza Gür (Dk. 72 Babei)

Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı (Dk. 84 Rosheuvel), Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Cengizhan Bayrak (Dk. 75 Celal Hanalp), Estrela, Hasan Batuhan Artarslan (Dk. 46 Shala), Süleyman Koç (Dk. 64 Muhammed Furkan Özhan), Olanare, Hasek (Dk. 84 Alican Özfesli), Eren Tozlu

Goller: Dk. 7 Olanare (Kendi kalesine), Dk. 34 Aykut Demir, Dk. 64 Muharrem Cinan (Ankara Keçiörengücü), Dk. 21 ve Dk 76 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 57 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK), Dk. 80 Bekir Karadeniz, Dk. 90+2 Melih İnan (Ankara Keçiörengücü)

AA - İHA

Ankara Keçiörengücü 3 - 2 Erzurumspor | MAÇ SONUCU

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