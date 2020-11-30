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Ankara Keçiörengücü - Adana Demirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 10. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, Adana Demirspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Ankara Keçiörengücü - Adana Demirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 10. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, Adana Demirspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Ankara Keçiörengücü ve Adana Demirspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 10. hafta maçında Ankara Keçiörengücü sahasında Adana Demirspor ile 29.11.2020 13:30'da karşılaştı. Aktepe Stadı - Ankara stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Ankara Keçiörengücü - Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Ankara Keçiörengücü Adana Demirspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Aktepe Stadı - Ankara

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

29.11.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Sarper Barış Saka(hakem), Mehmet Şahan Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), Ata Yıldırım(2. Yardımcı Hakem), Doğu Yılmaz(dördüncü Hakem)

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜAnkara Keçiörengücü

Ankara Keçiörengücü İlk 11

71. Metin Uçar, 19. Abdulkadir Korkut, 4. Samet Akaydin, 44. Mert Kula, 28. Soner Gönül, 25. Uğur Utlu, 53. Barış Alper Yılmaz, 14. İrfan Akgün, 8. Burak Aydın, 9. Arb Manaj, 77. Cem Ekinci

Yedekler

13. Muhammed Birkan Tetik, 5. Süleyman Olgun, 27. Erdal Öztürk, 88. Ilır Mustafa, 16. Ogün Bayrak, 23. Fatih Selimhan Solmaz, 11. Joseph Dodoo, 45. Famoussa Kone

Teknik Sorumlu

Hamdi Yılmaz

Goller

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Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

ADANA DEMİRSPORAdana Demirspor

Adana Demirspor İlk 11

1. Emılıjus Zubas, 95. Joher Khadım Rassoul, 88. Anıl Karaer, 12. Okan Alkan, 19. Osman Tarık Çamdal, 84. Gökhan İnler, 55. Hasan Kılıç, 25. Emircan Altıntaş, 85. Erkan Zengin, 35. Yunus Akgün, 17. Mehmet Akyüz

Yedekler

39. Vedat Karakuş, 4. Semih Güler, 5. Mehmet Uslu, 2. Tayyip Talha Sanuç, 70. Sedat Şahintürk, 14. Pa Amat Dıbba, 80. Alaattin Hamza Ok, 20. Volkan Şen, 16. İzzet Çelik, 37. Mehmet Berkant Yaylan

Teknik Sorumlu

Ümit Özat

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 10.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Altınordu117221711236
2Ankara Keçiörengücü11632189219
3Samsunspor11551159206
4Adana Demirspor105321991810
5İstanbulspor10532179188
6Tuzlaspor105321716181
7Altay9513169167
8Giresunspor104421312161
9Bursaspor114251919140
10Balıkesirspor11425121514-3
11Akhisarspor1134491413-5
12Adanaspor93331310123
13Bandırmaspor11326131411-1
14Ümraniyespor11245111910-8
15Menemenspor92349139-4
16Ankaraspor102266158-9
17Boluspor1014510147-4
18Eskişehirspor110475224-17

TFF 1. Lig 10.Hafta Fikstür

21.11.2020Altınordu1-0İstanbulspor
21.11.2020Giresunspor0-0Samsunspor
21.11.2020Boluspor2-0Osmanlıspor FK
21.11.2020Bursaspor1-0Adanaspor
22.11.2020Tuzlaspor0-6Bandırmaspor
22.11.2020Adana Demirspor4-1Eskişehirspor
22.11.2020Ankara Keçiörengücü6-0Akhisarspor
23.11.2020Menemenspor1-2Altay
23.11.2020Balıkesirspor1-1Ümraniyespor
Onur Çelik
Spor Editörü


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