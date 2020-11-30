Ankara Keçiörengücü - Adana Demirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 10. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, Adana Demirspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 10. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, Adana Demirspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Ankara Keçiörengücü ve Adana Demirspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 10. hafta maçında Ankara Keçiörengücü sahasında Adana Demirspor ile 29.11.2020 13:30'da karşılaştı. Aktepe Stadı - Ankara stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Ankara Keçiörengücü - Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Ankara Keçiörengücü Adana Demirspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Aktepe Stadı - Ankara
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
29.11.2020 13:30
MAÇIN HAKEMLERİ
Sarper Barış Saka(hakem), Mehmet Şahan Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), Ata Yıldırım(2. Yardımcı Hakem), Doğu Yılmaz(dördüncü Hakem)
Ankara Keçiörengücü İlk 11
71. Metin Uçar, 19. Abdulkadir Korkut, 4. Samet Akaydin, 44. Mert Kula, 28. Soner Gönül, 25. Uğur Utlu, 53. Barış Alper Yılmaz, 14. İrfan Akgün, 8. Burak Aydın, 9. Arb Manaj, 77. Cem Ekinci
Yedekler
13. Muhammed Birkan Tetik, 5. Süleyman Olgun, 27. Erdal Öztürk, 88. Ilır Mustafa, 16. Ogün Bayrak, 23. Fatih Selimhan Solmaz, 11. Joseph Dodoo, 45. Famoussa Kone
Teknik Sorumlu
Hamdi Yılmaz
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Adana Demirspor İlk 11
1. Emılıjus Zubas, 95. Joher Khadım Rassoul, 88. Anıl Karaer, 12. Okan Alkan, 19. Osman Tarık Çamdal, 84. Gökhan İnler, 55. Hasan Kılıç, 25. Emircan Altıntaş, 85. Erkan Zengin, 35. Yunus Akgün, 17. Mehmet Akyüz
Yedekler
39. Vedat Karakuş, 4. Semih Güler, 5. Mehmet Uslu, 2. Tayyip Talha Sanuç, 70. Sedat Şahintürk, 14. Pa Amat Dıbba, 80. Alaattin Hamza Ok, 20. Volkan Şen, 16. İzzet Çelik, 37. Mehmet Berkant Yaylan
Teknik Sorumlu
Ümit Özat
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 10.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Altınordu
|11
|7
|2
|2
|17
|11
|23
|6
|2
|Ankara Keçiörengücü
|11
|6
|3
|2
|18
|9
|21
|9
|3
|Samsunspor
|11
|5
|5
|1
|15
|9
|20
|6
|4
|Adana Demirspor
|10
|5
|3
|2
|19
|9
|18
|10
|5
|İstanbulspor
|10
|5
|3
|2
|17
|9
|18
|8
|6
|Tuzlaspor
|10
|5
|3
|2
|17
|16
|18
|1
|7
|Altay
|9
|5
|1
|3
|16
|9
|16
|7
|8
|Giresunspor
|10
|4
|4
|2
|13
|12
|16
|1
|9
|Bursaspor
|11
|4
|2
|5
|19
|19
|14
|0
|10
|Balıkesirspor
|11
|4
|2
|5
|12
|15
|14
|-3
|11
|Akhisarspor
|11
|3
|4
|4
|9
|14
|13
|-5
|12
|Adanaspor
|9
|3
|3
|3
|13
|10
|12
|3
|13
|Bandırmaspor
|11
|3
|2
|6
|13
|14
|11
|-1
|14
|Ümraniyespor
|11
|2
|4
|5
|11
|19
|10
|-8
|15
|Menemenspor
|9
|2
|3
|4
|9
|13
|9
|-4
|16
|Ankaraspor
|10
|2
|2
|6
|6
|15
|8
|-9
|17
|Boluspor
|10
|1
|4
|5
|10
|14
|7
|-4
|18
|Eskişehirspor
|11
|0
|4
|7
|5
|22
|4
|-17
TFF 1. Lig 10.Hafta Fikstür
|21.11.2020
|Altınordu
|1-0
|İstanbulspor
|21.11.2020
|Giresunspor
|0-0
|Samsunspor
|21.11.2020
|Boluspor
|2-0
|Osmanlıspor FK
|21.11.2020
|Bursaspor
|1-0
|Adanaspor
|22.11.2020
|Tuzlaspor
|0-6
|Bandırmaspor
|22.11.2020
|Adana Demirspor
|4-1
|Eskişehirspor
|22.11.2020
|Ankara Keçiörengücü
|6-0
|Akhisarspor
|23.11.2020
|Menemenspor
|1-2
|Altay
|23.11.2020
|Balıkesirspor
|1-1
|Ümraniyespor