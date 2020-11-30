Ankara Keçiörengücü - Adana Demirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 10. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, Adana Demirspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Ankara Keçiörengücü ve Adana Demirspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 10. hafta maçında Ankara Keçiörengücü sahasında Adana Demirspor ile 29.11.2020 13:30'da karşılaştı. Aktepe Stadı - Ankara stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Ankara Keçiörengücü - Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Ankara Keçiörengücü Adana Demirspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Aktepe Stadı - Ankara

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

29.11.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Sarper Barış Saka(hakem), Mehmet Şahan Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), Ata Yıldırım(2. Yardımcı Hakem), Doğu Yılmaz(dördüncü Hakem)

Ankara Keçiörengücü

Ankara Keçiörengücü İlk 11

71. Metin Uçar, 19. Abdulkadir Korkut, 4. Samet Akaydin, 44. Mert Kula, 28. Soner Gönül, 25. Uğur Utlu, 53. Barış Alper Yılmaz, 14. İrfan Akgün, 8. Burak Aydın, 9. Arb Manaj, 77. Cem Ekinci

Yedekler

13. Muhammed Birkan Tetik, 5. Süleyman Olgun, 27. Erdal Öztürk, 88. Ilır Mustafa, 16. Ogün Bayrak, 23. Fatih Selimhan Solmaz, 11. Joseph Dodoo, 45. Famoussa Kone

Teknik Sorumlu

Hamdi Yılmaz

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Adana Demirspor

Adana Demirspor İlk 11

1. Emılıjus Zubas, 95. Joher Khadım Rassoul, 88. Anıl Karaer, 12. Okan Alkan, 19. Osman Tarık Çamdal, 84. Gökhan İnler, 55. Hasan Kılıç, 25. Emircan Altıntaş, 85. Erkan Zengin, 35. Yunus Akgün, 17. Mehmet Akyüz

Yedekler

39. Vedat Karakuş, 4. Semih Güler, 5. Mehmet Uslu, 2. Tayyip Talha Sanuç, 70. Sedat Şahintürk, 14. Pa Amat Dıbba, 80. Alaattin Hamza Ok, 20. Volkan Şen, 16. İzzet Çelik, 37. Mehmet Berkant Yaylan

Teknik Sorumlu

Ümit Özat

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 10.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Altınordu 11 7 2 2 17 11 23 6 2 Ankara Keçiörengücü 11 6 3 2 18 9 21 9 3 Samsunspor 11 5 5 1 15 9 20 6 4 Adana Demirspor 10 5 3 2 19 9 18 10 5 İstanbulspor 10 5 3 2 17 9 18 8 6 Tuzlaspor 10 5 3 2 17 16 18 1 7 Altay 9 5 1 3 16 9 16 7 8 Giresunspor 10 4 4 2 13 12 16 1 9 Bursaspor 11 4 2 5 19 19 14 0 10 Balıkesirspor 11 4 2 5 12 15 14 -3 11 Akhisarspor 11 3 4 4 9 14 13 -5 12 Adanaspor 9 3 3 3 13 10 12 3 13 Bandırmaspor 11 3 2 6 13 14 11 -1 14 Ümraniyespor 11 2 4 5 11 19 10 -8 15 Menemenspor 9 2 3 4 9 13 9 -4 16 Ankaraspor 10 2 2 6 6 15 8 -9 17 Boluspor 10 1 4 5 10 14 7 -4 18 Eskişehirspor 11 0 4 7 5 22 4 -17

TFF 1. Lig 10.Hafta Fikstür