TFF 1. Lig'de milli aradan önceki son karşılaşmalar ile takımlar galibiyet arayacak. Bu kapsamda ligdeki 12. hafta karşılaşmasında Ankara Keçiörengücü ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Bu heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Ankara Keçiörengücü - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanıt arıyor. Cevapları sizler için haberimizde derledik...

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankara Keçiörengücü - Gençlerbirliği maçı 7 Kasım 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Bu heyecan dolu mücadele Ankara'da, Aktepe Stadyumu'nda oynanacak.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankara Keçiörengücü - Gençlerbirliği maçı TRT Spor ve Bein Sports Max 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HAKEMİ KİM?

Ankara Keçiörengücü - Gençlerbirliği maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Orkun Aktaş ve Mehmet Kapluhan yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Mehmet Türkmen görev alacak.