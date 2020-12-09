Ankara Keçiörengücü - Giresunspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 2. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, Giresunspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 2. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, Giresunspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Ankara Keçiörengücü ve Giresunspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 2. hafta maçında Ankara Keçiörengücü sahasında Giresunspor ile 09.12.2020 13:30'da karşılaştı. Aktepe Stadı - Ankara stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Ankara Keçiörengücü - Giresunspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Ankara Keçiörengücü Giresunspor Maçının Özeti için Tıklayın
Ankara Keçiörengücü Giresunspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Aktepe Stadı - Ankara
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
09.12.2020 13:30
Ankara Keçiörengücü Giresunspor Maçının Hakemleri
Cihan Aydın(hakem), Gökhan Memişoğlu(1. Yardımcı Hakem), Hasan Hüseyin Tetik(2. Yardımcı Hakem), Hakan Ülker(dördüncü Hakem)
Ankara Keçiörengücü İlk 11
71. Metin Uçar, 4. Samet Akaydin, 44. Mert Kula, 19. Abdulkadir Korkut, 28. Soner Gönül, 25. Uğur Utlu, 8. Burak Aydın, 14. İrfan Akgün, 53. Barış Alper Yılmaz, 77. Cem Ekinci, 9. Arb Manaj
Yedekler
13. Muhammed Birkan Tetik, 23. Fatih Selimhan Solmaz, 5. Süleyman Olgun, 88. Ilır Mustafa, 11. Joseph Dodoo, 45. Famoussa Kone, 16. Ogün Bayrak, 17. Boubacar Dıalıba Dıabang
Teknik Sorumlu
Hamdi Yılmaz
Giresunspor İlk 11
1. Onurcan Piri, 2. Mamadou Dıarra, 6. Mehmet Taş, 10. Eren Tozlu, 3. Hüsamettin Tut, 28. Erol Can Akdağ, 37. Kerem Kalafat, 70. Sergıo Antonıo Da Luz Junıor, 14. Mıchal Jan Nalepa, 80. Anthony Chıgaemezu Uzodımma, 99. Caner Hüseyin Bağ
Yedekler
15. Tolgahan Acar, 4. Arda Kılıç, 7. Abdou Razack Traore, 20. Alperen Aydın, 11. Marko Mılınkovıc, 19. Yasin Ozan, 35. Sergen Piçinciol, 68. İshak Doğan, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 85. Fatih Yılmaz
Teknik Sorumlu
Ümit Şengül
TFF 1. Lig 2.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Ankara Keçiörengücü
|13
|7
|3
|3
|20
|10
|24
|10
|2
|Tuzlaspor
|12
|7
|3
|2
|21
|16
|24
|5
|3
|Altınordu
|12
|7
|2
|3
|17
|13
|23
|4
|4
|Giresunspor
|13
|6
|5
|2
|17
|13
|23
|4
|5
|Adana Demirspor
|11
|6
|3
|2
|21
|9
|21
|12
|6
|Samsunspor
|12
|5
|6
|1
|16
|10
|21
|6
|7
|İstanbulspor
|11
|5
|3
|3
|17
|11
|18
|6
|8
|Altay
|11
|5
|2
|4
|17
|11
|17
|6
|9
|Bursaspor
|13
|5
|2
|6
|22
|23
|17
|-1
|10
|Menemenspor
|12
|3
|5
|4
|13
|16
|14
|-3
|11
|Balıkesirspor
|11
|4
|2
|5
|12
|15
|14
|-3
|12
|Ümraniyespor
|12
|3
|4
|5
|14
|20
|13
|-6
|13
|Akhisarspor
|12
|3
|4
|5
|9
|16
|13
|-7
|14
|Adanaspor
|9
|3
|3
|3
|13
|10
|12
|3
|15
|Bandırmaspor
|13
|3
|3
|7
|15
|17
|12
|-2
|16
|Boluspor
|11
|2
|4
|5
|11
|14
|10
|-3
|17
|Ankaraspor
|11
|2
|2
|7
|7
|17
|8
|-10
|18
|Eskişehirspor
|13
|0
|4
|9
|5
|26
|4
|-21
TFF 1. Lig 2.Hafta Fikstür
|18.09.2020
|Eskişehirspor
|0-0
|Adanaspor
|19.09.2020
|Altınordu
|0-2
|Bursaspor
|19.09.2020
|Bandırmaspor
|1-0
|Akhisarspor
|19.09.2020
|Tuzlaspor
|1-0
|Balıkesirspor
|20.09.2020
|Giresunspor
|1-1
|Menemenspor
|20.09.2020
|Ankara Keçiörengücü
|2-0
|Osmanlıspor FK
|20.09.2020
|İstanbulspor
|2-1
|Altay
|21.09.2020
|Samsunspor
|3-0
|Ümraniyespor
|21.09.2020
|Adana Demirspor
|1-1
|Boluspor