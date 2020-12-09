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Ankara Keçiörengücü - Giresunspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 2. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, Giresunspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Ankara Keçiörengücü - Giresunspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 2. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, Giresunspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Ankara Keçiörengücü ve Giresunspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 2. hafta maçında Ankara Keçiörengücü sahasında Giresunspor ile 09.12.2020 13:30'da karşılaştı. Aktepe Stadı - Ankara stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Ankara Keçiörengücü - Giresunspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Ankara Keçiörengücü Giresunspor Maçının Özeti için Tıklayın

Ankara Keçiörengücü Giresunspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Aktepe Stadı - Ankara

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

09.12.2020 13:30

Ankara Keçiörengücü Giresunspor Maçının Hakemleri

Cihan Aydın(hakem), Gökhan Memişoğlu(1. Yardımcı Hakem), Hasan Hüseyin Tetik(2. Yardımcı Hakem), Hakan Ülker(dördüncü Hakem)

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜAnkara Keçiörengücü

Ankara Keçiörengücü İlk 11

71. Metin Uçar, 4. Samet Akaydin, 44. Mert Kula, 19. Abdulkadir Korkut, 28. Soner Gönül, 25. Uğur Utlu, 8. Burak Aydın, 14. İrfan Akgün, 53. Barış Alper Yılmaz, 77. Cem Ekinci, 9. Arb Manaj

Yedekler

13. Muhammed Birkan Tetik, 23. Fatih Selimhan Solmaz, 5. Süleyman Olgun, 88. Ilır Mustafa, 11. Joseph Dodoo, 45. Famoussa Kone, 16. Ogün Bayrak, 17. Boubacar Dıalıba Dıabang

Teknik Sorumlu

Hamdi Yılmaz

GİRESUNSPORGiresunspor

Giresunspor İlk 11

1. Onurcan Piri, 2. Mamadou Dıarra, 6. Mehmet Taş, 10. Eren Tozlu, 3. Hüsamettin Tut, 28. Erol Can Akdağ, 37. Kerem Kalafat, 70. Sergıo Antonıo Da Luz Junıor, 14. Mıchal Jan Nalepa, 80. Anthony Chıgaemezu Uzodımma, 99. Caner Hüseyin Bağ

Yedekler

15. Tolgahan Acar, 4. Arda Kılıç, 7. Abdou Razack Traore, 20. Alperen Aydın, 11. Marko Mılınkovıc, 19. Yasin Ozan, 35. Sergen Piçinciol, 68. İshak Doğan, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 85. Fatih Yılmaz

Teknik Sorumlu

Ümit Şengül

TFF 1. Lig 2.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Ankara Keçiörengücü1373320102410
2Tuzlaspor127322116245
3Altınordu127231713234
4Giresunspor136521713234
5Adana Demirspor116322192112
6Samsunspor125611610216
7İstanbulspor115331711186
8Altay115241711176
9Bursaspor13526222317-1
10Menemenspor12354131614-3
11Balıkesirspor11425121514-3
12Ümraniyespor12345142013-6
13Akhisarspor1234591613-7
14Adanaspor93331310123
15Bandırmaspor13337151712-2
16Boluspor11245111410-3
17Ankaraspor112277178-10
18Eskişehirspor130495264-21

TFF 1. Lig 2.Hafta Fikstür

18.09.2020Eskişehirspor0-0Adanaspor
19.09.2020Altınordu0-2Bursaspor
19.09.2020Bandırmaspor1-0Akhisarspor
19.09.2020Tuzlaspor1-0Balıkesirspor
20.09.2020Giresunspor1-1Menemenspor
20.09.2020Ankara Keçiörengücü2-0Osmanlıspor FK
20.09.2020İstanbulspor2-1Altay
21.09.2020Samsunspor3-0Ümraniyespor
21.09.2020Adana Demirspor1-1Boluspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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