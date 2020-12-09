Ankara Keçiörengücü - Giresunspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 2. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, Giresunspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Ankara Keçiörengücü ve Giresunspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 2. hafta maçında Ankara Keçiörengücü sahasında Giresunspor ile 09.12.2020 13:30'da karşılaştı. Aktepe Stadı - Ankara stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Ankara Keçiörengücü - Giresunspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Ankara Keçiörengücü Giresunspor Maçının Özeti için Tıklayın Ankara Keçiörengücü Giresunspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Aktepe Stadı - Ankara

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

09.12.2020 13:30

Ankara Keçiörengücü Giresunspor Maçının Hakemleri

Cihan Aydın(hakem), Gökhan Memişoğlu(1. Yardımcı Hakem), Hasan Hüseyin Tetik(2. Yardımcı Hakem), Hakan Ülker(dördüncü Hakem)

Ankara Keçiörengücü

Ankara Keçiörengücü İlk 11

71. Metin Uçar, 4. Samet Akaydin, 44. Mert Kula, 19. Abdulkadir Korkut, 28. Soner Gönül, 25. Uğur Utlu, 8. Burak Aydın, 14. İrfan Akgün, 53. Barış Alper Yılmaz, 77. Cem Ekinci, 9. Arb Manaj

Yedekler

13. Muhammed Birkan Tetik, 23. Fatih Selimhan Solmaz, 5. Süleyman Olgun, 88. Ilır Mustafa, 11. Joseph Dodoo, 45. Famoussa Kone, 16. Ogün Bayrak, 17. Boubacar Dıalıba Dıabang

Teknik Sorumlu

Hamdi Yılmaz

Giresunspor

Giresunspor İlk 11

1. Onurcan Piri, 2. Mamadou Dıarra, 6. Mehmet Taş, 10. Eren Tozlu, 3. Hüsamettin Tut, 28. Erol Can Akdağ, 37. Kerem Kalafat, 70. Sergıo Antonıo Da Luz Junıor, 14. Mıchal Jan Nalepa, 80. Anthony Chıgaemezu Uzodımma, 99. Caner Hüseyin Bağ

Yedekler

15. Tolgahan Acar, 4. Arda Kılıç, 7. Abdou Razack Traore, 20. Alperen Aydın, 11. Marko Mılınkovıc, 19. Yasin Ozan, 35. Sergen Piçinciol, 68. İshak Doğan, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 85. Fatih Yılmaz

Teknik Sorumlu

Ümit Şengül

TFF 1. Lig 2.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Ankara Keçiörengücü 13 7 3 3 20 10 24 10 2 Tuzlaspor 12 7 3 2 21 16 24 5 3 Altınordu 12 7 2 3 17 13 23 4 4 Giresunspor 13 6 5 2 17 13 23 4 5 Adana Demirspor 11 6 3 2 21 9 21 12 6 Samsunspor 12 5 6 1 16 10 21 6 7 İstanbulspor 11 5 3 3 17 11 18 6 8 Altay 11 5 2 4 17 11 17 6 9 Bursaspor 13 5 2 6 22 23 17 -1 10 Menemenspor 12 3 5 4 13 16 14 -3 11 Balıkesirspor 11 4 2 5 12 15 14 -3 12 Ümraniyespor 12 3 4 5 14 20 13 -6 13 Akhisarspor 12 3 4 5 9 16 13 -7 14 Adanaspor 9 3 3 3 13 10 12 3 15 Bandırmaspor 13 3 3 7 15 17 12 -2 16 Boluspor 11 2 4 5 11 14 10 -3 17 Ankaraspor 11 2 2 7 7 17 8 -10 18 Eskişehirspor 13 0 4 9 5 26 4 -21

TFF 1. Lig 2.Hafta Fikstür