Ankara merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu: 99 şüpheli için gözaltı kararı

FETÖ'nün temizlenmesi için sürdürülen soruşturmalara bir yenisi eklendi. Buna göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün, FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında "mahrem imam" oldukları tespit edilen 99 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

40 İLDE OPERASYON

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan Ankara merkezli operasyonlar kapsamında 40 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.