Ankara merkezli uyuşturucu operasyonu: 27 şüpheli yakalandı

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli ile kritik görüşme

Tunus Kızılayı duyurdu: Batan gemide en az 57 göçmen hayatını kaybetti!

Daha önce iki kez intihara kalkışmıştı! Bipolar tedavisi gören adam göğsüne dayadığı tabancayla canına kıydı