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Ankara merkezli uyuşturucu operasyonu: 27 şüpheli yakalandı

Ankara merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 27 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara merkezli uyuşturucu operasyonu: 27 şüpheli yakalandı

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Ankara, Bursa, Eskişehir ve Kırşehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 27 şüpheli yakalandı.

Adreslerde narkotik köpekleriyle yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 40 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Ankara merkezli uyuşturucu operasyonu: 27 şüpheli yakalandı

Ankara merkezli uyuşturucu operasyonu: 27 şüpheli yakalandı

Ankara merkezli uyuşturucu operasyonu: 27 şüpheli yakalandı

Ankara merkezli uyuşturucu operasyonu: 27 şüpheli yakalandı

Ankara merkezli uyuşturucu operasyonu: 27 şüpheli yakalandı

Ankara merkezli uyuşturucu operasyonu: 27 şüpheli yakalandı

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