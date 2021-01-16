Ankara Şehir Hastanesi Op. Dr. Ahmet Surel açıkladı: En sık görülen yan etkiler omuz ağrısı ve tansiyon düşüklüğü

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ülkemize Çin'den sevki gerçekleştirilen 3 milyon doz CoronaVac aşısında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kameralar önünde aşı olmasının ardından tüm yurtta sağlık çalışanları başta olmak üzere aşılamaya geçildi.