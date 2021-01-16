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  3. Ankara Şehir Hastanesi Op. Dr. Ahmet Surel açıkladı: En sık görülen yan etkiler omuz ağrısı ve tansiyon düşüklüğü

Ankara Şehir Hastanesi Op. Dr. Ahmet Surel açıkladı: En sık görülen yan etkiler omuz ağrısı ve tansiyon düşüklüğü

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı ülkemizde başlatılan aşı uygulamasına dair açıklamalarda bulunan Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, em sık görülen yan etkilerin omuz ağrısı ve tansiyon düşüklüğü olduğunu belirtti.

Ankara Şehir Hastanesi Op. Dr. Ahmet Surel açıkladı: En sık görülen yan etkiler omuz ağrısı ve tansiyon düşüklüğü 1112

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ülkemize Çin'den sevki gerçekleştirilen 3 milyon doz CoronaVac aşısında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kameralar önünde aşı olmasının ardından tüm yurtta sağlık çalışanları başta olmak üzere aşılamaya geçildi.