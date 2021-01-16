Ankara Şehir Hastanesi Op. Dr. Ahmet Surel açıkladı: En sık görülen yan etkiler omuz ağrısı ve tansiyon düşüklüğü
Ankara Şehir Hastanesi Op. Dr. Ahmet Surel açıkladı: En sık görülen yan etkiler omuz ağrısı ve tansiyon düşüklüğü
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı ülkemizde başlatılan aşı uygulamasına dair açıklamalarda bulunan Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, em sık görülen yan etkilerin omuz ağrısı ve tansiyon düşüklüğü olduğunu belirtti.