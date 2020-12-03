Ankara Valiliği açıkladı! Başkentte yeni mesai saatleri belli oldu
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada kentte faaliyet gösteren OSB, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarının mesai saatlerini 08.00-18.00 olarak belirlendiği belirtildi.
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada kentte faaliyet gösteren OSB, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarının mesai saatlerini 08.00-18.00 olarak belirlendiği belirtildi.
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:
"Vali Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, ilimizde faaliyet gösteren OSB, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarının mesai saatlerini 08.00-18.00 olarak belirledi."
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