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Ankara Valiliği açıkladı! Başkentte yeni mesai saatleri belli oldu

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada kentte faaliyet gösteren OSB, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarının mesai saatlerini 08.00-18.00 olarak belirlendiği belirtildi.

Ankara Valiliği açıkladı! Başkentte yeni mesai saatleri belli oldu

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada kentte faaliyet gösteren OSB, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarının mesai saatlerini 08.00-18.00 olarak belirlendiği belirtildi.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

 "Vali Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, ilimizde faaliyet gösteren OSB, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarının mesai saatlerini 08.00-18.00 olarak belirledi.

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Berkem Temizel
Gece Editörü


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