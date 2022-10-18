Ankara Valiliği duyurdu! Bu yollar toplu açılış sona erene kadar trafiğe kapanacak!

Ankara Valiliği, Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binasının Toplu Temel Atma Töreni nedeniyle alınacak güvenlik önlemleri kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Ankara Valiliği duyurdu! Bu yollar toplu açılış sona erene kadar trafiğe kapanacak!

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, 19 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te Kavaklıdere Mahallesi Esat Caddesi’nde (Akay Kavşağı yokuşu) Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binasının Toplu Temel Atma Töreni nedeniyle güvenlik tedbirleri alınacağı kaydedildi.

Ankara Valiliği duyurdu! Bu yollar toplu açılış sona erene kadar trafiğe kapanacak!

TRAFİĞE KAPANACAK YOLLAR

Buna göre saat 07.00'dan itibaren temel atma töreni sona erene kadar;

* Esat Caddesinin Atatürk Bulvarı ile Tunalı Hilmi Caddesi arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

* Olgunlar Caddesinin Atatürk Bulvarı ile Libya Caddesi arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

* Konur Sokağın Meşrutiyet Caddesi ile Esat Caddesi arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

* Karanfil Sokağın Meşrutiyet Caddesi ile Esat Caddesi arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

* Kızılırmak Caddesinin Esat Caddesi ile Becerikli Sokak arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

Ankara Valiliği duyurdu! Bu yollar toplu açılış sona erene kadar trafiğe kapanacak!

* Bankacı Sokak ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

* Güfte Caddesi ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

* Tunus Caddesinin Esat Caddesi ile J.F. Kenndy Caddesi arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

* Vekâletler Caddesi ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

* Mediha Eldem Sokağın Meşrutiyet Caddesi ile Binektaşı Sokak arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

Ankara Valiliği duyurdu! Bu yollar toplu açılış sona erene kadar trafiğe kapanacak!

* Binektaşı Sokağın Olgunlar Caddesi ile Hacıyolu Sokak arası arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

* Bardacık Sokağın Olgunlar Caddesi ile Hacıyolu Sokak arası arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

* Büklüm Caddesinin Esat Caddesi ile Bilezik Sokak arası arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

* Akay Kavşak’ta bulunan alt geçitlerin tamamı (Atatürk Bulvarı, İnönü Bulvarı, Tunus Caddesi) çift yönlü,

* İhtiyaç duyulması halinde Atatürk Bulvarının Kuğulu Park ile 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı Kavşak arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Açıklamada vatandaşların, mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı belirtildi.

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