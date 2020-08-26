Ankara Valiliği yeni koronavirüs yasaklarını duyurdu!

Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı etkinlikler yasaklanırken bazı etkinliklere sınırlama getirildi. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyecek" denildi.

Açıklamada, düğün ve nikahlara ise 1 saat sınırlaması getirildiği belirtildi. Ayrıca, düğün ve nikahlarda toplu yemek verilmesi de dahil her türlü yiyecek içecek ve ikram servisi de durdurulacak.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 26/08/2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. 27. ve 72. maddelerine göre, Ankara Valisi Vasip ŞAHİN başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır.

İçişleri Bakanlığının 24.06.2020 tarihli ve 10116 sayılı ve 07.07.2020 tarihli ve 10888 sayılı Genelgeleri doğrultusunda Kurulumuz kararlarıyla salgının kalabalık ortamlardaki yayılım hızı göz önünde bulundurularak düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması ve sokaklarda yapılan söz konusu etkinliklerin aynı gün içerisinde kalacak şekilde ve düğün süresinin azami iki saat olarak belirlenmesi kararlaştırılmıştı.

Yine İçişleri Bakanlığının 30.07.2020 tarihli ve 12682 sayılı Genelgesi ile salgının seyrinin takip edilerek artış ve azalışlara göre il bazında ilave tedbirlerin de alınabileceği belirtilmişti.