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  3. Ankara Valiliği'nden flaş açıklama: 4 Ocak Salı gününden itibaren...

Ankara Valiliği'nden flaş açıklama: 4 Ocak Salı gününden itibaren...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası Ankara Valiliği, yarın artması beklenen hava sıcaklıklarıyla birlikte meydana gelebilecek su baskını, sel ve çığ tehlikesi ihtimaline karşı uyarıda bulundu.

Ankara Valiliği'nden flaş açıklama: 4 Ocak Salı gününden itibaren...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın 8 ilde artacak sıcaklıklarla beraber kar örtüsündeki erime nedeniyle meydana gelebilecek doğal afetlere karşı uyarıda bulundu. Meteoroloji'nin açıklaması sonrası Ankara Valiliği, yaptığı açıklamada vatandaşları 4 Ocak Pazartesi günü (yarın) artması beklenen hava sıcaklıklarıyla birlikte meydana gelebilecek su baskını, sel ve çığ tehlikesi ihtimaline karşı uyardıç

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, 4 Ocak Salı gününden itibaren il genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Artan sıcaklıklarla birlikte, mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ oluşma riskinin arttığı değerlendirilmekte olup yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir"

{TITLE_STRIP}Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 8 il için sel uyarısı

Berkem Temizel
Gece Editörü
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