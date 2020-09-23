Ankara Valisi Şahin'den koronavirüs açıklaması: Vaka artış hızımız yavaşladı

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısının İstanbul'u da geçtiği Ankara'da salgının son durumuna ilişkin olarak Ankara Valisi Vasip Şahin önemli açıklamalarda bulundu. Kızılcahamam ilçesindeki koronavirüs denetimine katılan Vali Şahin, basın mensuplarına açıklama yaptı.

Salgın tedbirlerine uyduğu için Ankaralı vatandaşlara teşekkür eden Vali Şahin," Son 1 haftadaki gelişmelere göre, Ankara'da vaka artış hızımız yavaşladı. Gösterdiğimiz duyarlılık, sahaya olumlu olarak yansıyor. Biraz daha fedakârlık yapacağız, biraz daha sabredeceğiz. Yaptığımız her şey kendimiz için." dedi.

Açıklamalarını sürdüren Vali Şahin, sahada ciddi denetim ekiplerinin olduğunu kaydederek," Ankara genelinde 7 bin 500 kişilik denetim ekibimiz var. Toplu bulunulan bütün alanlarda denetim yapıyoruz. Yine filyasyon ekiplerimiz var, 570 ekip ve yaklaşık 2 bin kişi görev yapıyor. Bir iki haftadır bu izolasyona uymayanları yurtlara alıyoruz. Ankara'da bunun için tahsis ettiğimiz bir yurdumuz var. Orada sadece kural ihlal edenler değil şantiyede çalışıp da burada ikameti olmayan, temaslı ya da pozitif olan vatandaşlarımız da var. Bu yurtta şu anda 86 kişi oldu. Onların bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu topyekun mücadeleyi inşallah kazanacağız" diye konuştu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SALDIRI GİRİŞİMİ

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimi hakkında da konuşan Vali Şahin, "Üzücü bir konu, kınıyoruz. Sağlık çalışanlarımız, dünyaya örnek teşkil edecek bir fedakarlık içinde görev yapıyorlar. Bu kadar fedakârca çalışan personele ancak saygı duyulur, hürmet edilir. Hastanedeki bir ölüm nedeniyle olmaması gereken anlık ve üzücü bir tepkinin oluşturduğu durum." dedi.

Durumun fiziki saldırıya dönüşmeden önlendiğini belirten Vali Şahin, "Ama bunun bu şekli bile hem üzücü hem kınanması gereken bir hareket. Sorumlularıyla ilgili cumhuriyet savcılığımız koordinesinde derhal işlem başlatıldı, faillerle ilgili işlem devam ediyor" diye konuştu.