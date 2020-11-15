Ankara’da 13 yaşındaki çocuk, çekiçle ikizlere saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir evde çocuklar arası çıkan çekiçli kavgada ikiz kardeşlerden biri hayatını kaybederken, diğeri ise kafasından yaralandı. Korkunç cinayetin şüphelisi çocuk ise çekiç ile birlikte gözaltına alındı.

Olay, Çankaya ilçesi Umut Mahallesi Sembol Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 13 yaşlarında olan E.D. ve A.D. ikiz kardeşler, evlerine E.Ö.'yü çağırdı. Evde buluşan 3 çocuk arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda E.Ö. evde bulduğu çekiçle ikiz çocukları yaraladı.

EKİPLER, KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİ

Binada sesleri duyan komşular durumu 112 Acil Servis ekibi ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, içeriye girmek istediği sırada evin kapısının kilitli olması nedeniyle içeriye giremedi. Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından evin kapısı kırılarak içeri girildi.

Evin içerisine giren sağlık ekiplerinin müdahalesinde ikiz kardeşlerden A.D.'nin hayatını kaybettiği, E.D.'nin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Şüpheli E.Ö. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.