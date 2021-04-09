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Ankara'da 8 gollü çılgın maç! Ankara Keçiörengücü 5-3 Altınordu maç özeti

TFF 1.Ligin 29.haftasında Ankara Keçiörengücü, evinde konuk ettiği Altınordu'yu 5-3 mağlup etti ve Süper Lig'e çıkma yolunda play-off potasında dahil oldu.

Ankara'da 8 gollü çılgın maç! Ankara Keçiörengücü 5-3 Altınordu maç özeti

TFF 1.Lig'in bitimine sayılı haftalar kalırken heyecan her maç artmaya devam ediyor. 29'uncu haftasının oynandığı ligde Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren İzmir temsilcisi Altınordu ile play- off mücadelesi veren Ankara Keçiörengücü kozlarını paylaştı.

Rakibini 5-3 yenen Ankara Keçiörengücü puanını 49'a yükseltti, Altınordu ise 52 puanda kaldı. 

 

Ankara'da 8 gollü çılgın maç! Ankara Keçiörengücü 5-3 Altınordu maç özeti

Stat: Aktepe

Hakemler: Cihan Aydın, Seyfettin Ünal, Cemal Alpay

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut (Dk. 79 Fatih Solmaz), Mehmet Tayfun Dingil, Mert Kula, Soner Gönül, Cem Ekinci (Dk. 86 Melik Derin), Uğur Utlu, Burak Aydın (Dk. 79 Issah), Barış Alper Yılmaz (Dk. 79 Dialiba), Süleyman Olgun (Dk. 69 Ilir Mustafa), Eze

Altınordu: Erhan Erentürk, Rahmi Salih Kaya, Kahraman Demirtaş, Ufuk Budak, Ahmet İlhan Özek, Recep Aydın, Oğulcan Ülgün (Dk. 71 Furkan Çil) , Muzaffer Kocaer (Dk. 71 Burak İnce), Metehan Mimaroğlu, Ahmet Dereli (Dk. 8 Hüsamettin Yener, (Dk. 60 Emre Nefiz), Enis Destan

Goller: Dk. 18 ve Dk. 76 Cem Ekinci, Dk. 25 Mehmet Tayfun Dingil, Dk. 46 Eze, Dk. 52 Barış Alper Yılmaz (Ankara Keçiörengücü), Dk. 49 Enis Destan, Dk. 58 (Penaltıdan) ve Dk. 64 Ahmet İlhan Özek (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 36 Eze, Dk. 42 Mert Kula, Dk. 65 Burak Aydın (Ankara Keçiörengücü), Dk. 52 Ahmet İlhan Özek, Dk. 54 Oğulcan Ülgün, Dk. 57 Uğur Utlu (Altınordu)

Tayfun Altuntaş
Editör
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