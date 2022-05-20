Ankara'da akılalmaz olay! Emekli olmak için uyguladıkları yöntemler şok etti!

Ankara'da yüzlerce kişi hiçbir engeli bulunmadığı halde 10 bin lira karşılığında engelli sağlık raporu çıkarak emekli oldu. Raporu çıkaran 24 kişilik çete gözaltına alınırken, çetedeki 'Şeker Dede' lakaplı şeker hastası kişinin de hastane hastane gezerek sağlıklı kişilere hastalıklı kan verdiği ortaya çıktı. Hastanede çalışan kişinin aynı yöntemle kendini emekli ettiği, ardından aynı yöntemle emekli ettiği öğrenildi.

Kamu kurumunda şoför olarak çalışan kişi, arkadaşlarının sahte evrak ve rapor düzenleyerek emekli olmasının ardından bu işi yapmaya başladıkları bilgisi verildi. Polis ekipleri 9 aylık çalışmasının ardından tespit edilen 7 kişiyi Hakem Hastanesine tek tek 2 polis eşliğinde sevk ettirerek 13 kişinin engelli değil sağlıklı olduklarını ortaya çıkardı.

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün düzenlediği operasyonlarla kamu ve özel hastaneler aracılığıyla sağlıklı kişilere sahte evrak ve rapor çıkarttığı öğrenilen 24 kişilik çete Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

UYGULAMA KULLANIP ENGEL ORANINI YÜKSELTTİLER

Çetenin emekli olmak isteyen kişiler için "Balthazard' uygulaması ile engel oranı hesaplama yönteminin sürecin başından sonuna kadar takip ettikleri böylelikle de kişileri tedaviye yönlendirdikleri ortaya çıktı. Kalp rahatsızlığına 20 puan, şeker hastalığına 10 puan, uyku apnesi 15 puan şeklinde toplam 45 puan düzenleyerek raporlarda yüzde 40 ve üzeri çalışma gücü oranını kaybettikleri yönünde sahte engelli raporu çıkararak emekli hakkı kazandırıldığı öğrenildi. Çete üyelerinde bulunan şeker hastası 'Şeker Dede' lakaplı kişinin de rapor oranının yükseltilmesi amacıyla hastaneleri gezerek, para karşılığında sağlıklı kişilere kan verdiği belirlendi.

ÇIKARDIKLARI RAPORLA İNDİRİMLERDEN YARARLANDILAR

Sahte rapor düzenleterek emekli olması sağlanan 17 kişinin tespit edilmesiyle kişilerin Hakem Hastanesine sevki yapılarak tekrardan kontrol edilmesiyle birlikte 12 kişinin çalışma gücünü kaybetmediği tespit edildi.

Sahte rapor kullanarak emekli olan kişilerin "Engelli Kimlik Kartı" aldıkları, vergi indiriminden yararlandıkları, ASKİ aboneliğinde indirim uygulandığı, ücretsiz otobüs bileti kullandıkları, her ay emekli maaşı aldıkları öğrenildi. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Ekiplerinin yaptığı 9 aylık çalışmayla Ankara merkezli Sakarya ve Çankırı'da yapılan operasyonlarda tespit edilen 24 kişiden 21'i gözaltına alındı.