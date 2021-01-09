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  3. Ankara'da alacak verecek meselesi kanlı bitti! Gözünü kırpmadan vurup öldürdü

Ankara'da alacak verecek meselesi kanlı bitti! Gözünü kırpmadan vurup öldürdü

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Ünal Y. çıkan tartışma sonucu Mehmet A.'ya tabanca ile vurarak öldürdü.

Ankara'da alacak verecek meselesi kanlı bitti! Gözünü kırpmadan vurup öldürdü

İHA'nın haberine göre olay Kahramankazan ilçesinde meydana geldi. Ünal Y., alacak-verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu Mehmet A.'yı konuşmak için aracına davet etti. Burada tartışmaya başlayan ikiliden Ünal Y., olayın büyümesi üzerine tabancası ile Mehmet A.'ya ateş etti.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayda ağır yaralanan Mehmet A. ise  112 acil servis ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TESLİM OLDU

Polise teslim olan Ünal Y. ve olay sırasında yanında bulunan oğlu Asım Y. gözaltına alındı.

Tayfun Altuntaş
Editör


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