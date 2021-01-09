Ankara'da alacak verecek meselesi kanlı bitti! Gözünü kırpmadan vurup öldürdü
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Ünal Y. çıkan tartışma sonucu Mehmet A.'ya tabanca ile vurarak öldürdü.
İHA'nın haberine göre olay Kahramankazan ilçesinde meydana geldi. Ünal Y., alacak-verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu Mehmet A.'yı konuşmak için aracına davet etti. Burada tartışmaya başlayan ikiliden Ünal Y., olayın büyümesi üzerine tabancası ile Mehmet A.'ya ateş etti.
KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Olayda ağır yaralanan Mehmet A. ise 112 acil servis ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
TESLİM OLDU
Polise teslim olan Ünal Y. ve olay sırasında yanında bulunan oğlu Asım Y. gözaltına alındı.