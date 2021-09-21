Ankara’da 'Barınamıyoruz' diyen 9 öğrenci gözaltına alındı

Ev kiralarındaki fahiş fiyatlar ve yurt ücretlerindeki dolgunluk sebebiyle, Sakarya'da öğrencilerin başlattığı sokakta sabahlama eylemi birçok ile yayılarak devam ediyor. Barınma sorunlarının çözülmesini talep eden öğrenciler, sabahlamak için Ankara'da 100. Yıl Mahallesi İlhan Erdost Parkı’na çadır kurdu. Ancak öğrencilerin bulunduğu alana giderek, çadırların kaldırmasını istedi. Çadırların kaldırılmasına karşı çıkan 9 üniversiteli bu sırada gözaltına alındı. ​​​​​​​

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN DUYURDULAR!

Gözaltına alınan gençler, olaya ilişkin görüntüleri kendi yönettikleri sosyal medya hesaplarında, "Ankara'da üniversitelileri gözaltına alanlar bilsin ki, evsiz yurtsuz kalanlar sizin gözaltılarınızı da aşacak. Milyonlarca üniversiteliyi gözaltına alamazsınız!" notı ile paylaştı.