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  3. Ankara'da bir apartmada çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da bir apartmada çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti

2020 yılının ilk facia haberi Ankara Altındağ'dan geldi. Karapürçek Mahallesi'ndeki bir apartmanda henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bu yangında 4 kişi hayatını kaybederken dumandan etkilenen birçok kişi de hasteneye kaldırıldı.

Ankara'da bir apartmada çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti

Ankara Altındağ'dan facia gibi bir haber geldi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre, 4 kişi hayatını kaybederken, yaralananlar ve dumandan etkilenenler olduğu öğrenildi.

Ankara'da bir apartmada çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti

Karapürçek Mahallesi 439. sokakta, 4 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen ekipler tarafından giriş katındaki yangın sonucu dairede bulunanlardan 4 kişinin öldüğü belirlendi.

Ankara'da bir apartmada çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti

Apartmanda büyük paniğe neden olan yangına müdahale eden ekipler, diğer katlardaki vatandaşları ise itfaiye merdivenleriyle tahliye etti.

Ankara'da bir apartmada çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti

AA'nın haberine göre; yangında dumandan etkilenen çok sayıda kişi hastanelerde tedavi altına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma ve ölenlerin kimliklerini belirleme çalışması sürüyor.

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