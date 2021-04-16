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  3. Ankara'da CHP'li kadınlar İstanbul Sözleşmesi yürüyüşü gerçekleştirdi

Ankara'da CHP'li kadınlar İstanbul Sözleşmesi yürüyüşü gerçekleştirdi

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğünde toplanan kadınlar, Türkiye'nin "İstanbul Sözleşmesi"nden çekilmesine tepki göstererek yürüyüş yaptılar.

Ankara'da CHP'li kadınlar İstanbul Sözleşmesi yürüyüşü gerçekleştirdi

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi kararı sonrası CHP Ankara İl Kadın Kolları Başkanlığının "Mor Adımlar Ankara'da Direniyor" sloganıyla 1 Nisan'da başlattığı ve 25 ilçe başkanlığına yapılan yürüyüş tamamlandı.

CHP'li kadınlar, yürüyüşün son durağı olan CHP Çankaya İlçe Başkanlığı önünde bir araya geldi.

Başkanlık önüne cinayete kurban giden kadınların ayakkabılarını temsilen çok sayıda ayakkabı getiren kadınlar, daha sonra bunların üzerine kırmızı karanfiller bıraktı.

AMAÇLARI KADIN CİNAYETLERİNE DİKKAT ÇEKMEK

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, burada yaptığı basın açıklamasında, "Mor Adımlar Ankara'da Direniyor" etkinliğiyle katledilen kadınların anısını yaşatmayı ve kadın cinayetlerine dikkat çekmeyi amaçladıklarını söyledi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı olarak kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla "Yaşam Hak Projesi"ni hayata geçirdiklerini anımsatan Nazlıaka, proje kapsamında bazı illerde şiddet mağduru kadınlarla ve istismara uğrayan çocukların aileleriyle bir araya geldiklerini anlattı.

Nazlıaka, kadın cinayetlerine ilişkin görülen davalarda verilen adaletsiz cezaların katilleri cesaretlendirdiğini savunarak, duruşmalarda bazı sanıklar için iyi hal indirimi uygulanmasını eleştirdi.

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi kararını tanımadıklarını belirten Nazlıaka, sözleşmenin temelinde "kadına yönelik şiddeti önle, önleyemediysen koru, koruyamadıysan cezalandır ve bütüncül politikalar üreterek kadını hayatın her alanında güçlendir" mantığının olduğuna işaret ederek kadınların yaşam hakkını savunmaya devam edeceklerini bildirdi.

KADINA ŞİDDETE DUR DİYORLAR

Yılbaşından bu yana 129 kadının cinayet sonucu hayattan koparıldığını belirten Nazlıaka, başka kız kardeşlerinin katledilmemesi için kadın şiddete "dur" dediklerini söyledi.

Basın açıklamasının sonunda Nazlıaka ve kadınlar, yanlarında getirdikleri güvercinleri gökyüzüne bıraktı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

 

Ankara'da CHP'li kadınlar İstanbul Sözleşmesi yürüyüşü gerçekleştirdi

Ankara'da CHP'li kadınlar İstanbul Sözleşmesi yürüyüşü gerçekleştirdi

Ankara'da CHP'li kadınlar İstanbul Sözleşmesi yürüyüşü gerçekleştirdi

Ankara'da CHP'li kadınlar İstanbul Sözleşmesi yürüyüşü gerçekleştirdi

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