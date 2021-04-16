Çağda isminin anlamı nedir, Çağda ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Bakan Çavuşoğlu'ndan Cenevre mesajı “Toplantıda düşüncelerimizi açık yüreklilikle masaya koyacağız”İzmit'te belediye personeli bulduğu 5 bin TL'yi sahibine verdiBodrum'da bulunan yavru flamingo doğal yaşam alanına bırakılacakStajlara ilişkin protokol imzalandı! Staj başlatma sınavı öncesi eğitim alacaklarBağda isminin anlamı nedir, Bağda ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Fatsa’da karantinadaki 400 haneye tek tek gıda paketi dağıtımı gerçekleştiAlanya’nın Cikcilli Mezarlığı'nda genişletme çalışmaları başladıTali isminin anlamı nedir, Tali ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Trabzonspor'un ilk transferi belli oldu! Roma'dan Bruno Peres geliyor
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Ankara'da doğal gaz patlaması sonucu evleri hasar gören vatandaşlara destek sağlanacak

Ankara'da doğal gaz patlaması sonucu evleri hasar gören vatandaşlara destek sağlanacak

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Şentürk Apartmanı'ndaki doğal gaz patlamasında evleri hasar gören vatandaşların mağduriyetinin giderileceğini belirtti.

Ankara'da doğal gaz patlaması sonucu evleri hasar gören vatandaşlara destek sağlanacak

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Etlik Mahallesi Samandağı Sokak'taki Şentürk Apartmanı'nda meydana gelen doğal gaz patlaması ve ardından çıkan yangında hasar gören iki binada tadilat çalışması yapılması için talimat verdi. Bunun üzerine Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri doğal gaz patlamasının yaşandığı binada tadilat çalışmalarına başladı.

Şentürk Apartmanı'nda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Turgut Altınok, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirterek, "Bu tür felaketlerde her zaman vatandaşımızın yanındayız. Onların mağdur olmasına asla tahammülümüz yoktur. Hasarlı binaların tadilatının tamamını Keçiören Belediyesi olarak yapacağız ve en kısa sürede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" diye konuştu.

Başka Altınok, patlamada yaralanan bina sakinlerine de geçmiş olsun dileklerini iletti.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Ankara'da doğal gaz patlaması sonucu evleri hasar gören vatandaşlara destek sağlanacak

Ankara'da doğal gaz patlaması sonucu evleri hasar gören vatandaşlara destek sağlanacak

Ankara'da doğal gaz patlaması sonucu evleri hasar gören vatandaşlara destek sağlanacak

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT