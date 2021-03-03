Ankara'da ekmeğe zam: 1,5 TL'den 1,75 TL'ye yükseltildi| Ankara'da ekmek fiyatları ne kadar oldu 2021?

Son dakika haberi... Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, ekmek fiyatlarına yüzde 16 oranında zam yapıldığını söyledi. Alnıaçık zam kararının gerekçesine ilişkin olarak ekmek yapımında kullanılan ürünlere gelen zamları gerekçe gösterdi.

Alnıaçık, ekmek yapımında kullanılan ürünlerin fiyatlarına gelen zam miktarına ilişkin olarak, son 3 ay içerisinde yüzde 45 civarında un, yüzde 90 civarında da mayaya zam geldiğini bilgisini verdi.

İşçiliğe de yüzde 20 zam geldiğini ifade eden Alnıaçık," Bu şartlar altında fırıncılarımız para kazanmayı bırakın, zarar ediyordu. Fırıncılarımızın daha fazla zarar etmemesi için ekmek fiyatlarına yaklaşık yüzde 16 zam yapıldı. Bu zamla bile fırıncılarımız kar edecek seviyede değil ancak bir nefes alabilecekler. Yapılan zamla Ankara'da 1,5 lira olan 200 gram ekmek satış fiyatı bugün itibarıyla 1,75 liraya yükseldi. Diğer bütün ekmek çeşitlerine de aynı oranda zam geldi." ifadelerini kullandı.

ANKARA EKMEK FİYATLARI NE KADAR OLDU 2021?

Ankara'da ekmeğe gelen söz konusu zammın ardından Fırıncılar Odasının belirlediği yeni fiyat tarifesi şöyle:

Gram Fiyat (lira)

Ekmek 200 1,75

Ata ekmeği 400 3,50

Kepek ekmeği 200 3,00

Kepek ekmeği 400 6,00

Tam buğday ekmeği 200 3,00

Tam buğday ekmeği 400 6,00

Çavdar ekmeği 200 3,00

Çavdar ekmeği 400 6,00

Köy ekmeği 200 3,00

Köy ekmeği 400 6,00

Trabzon ekmeği 500 7,50

Rol ekmek (ambalajlı) 50 0,75

Patatesli Afyon ekmeği 500 7,50