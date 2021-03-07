Ankara'da eşini boğazından bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı

Durali Alıç Mahallesi 953. Sokak'taki bir evde meydana gelen olayda, Zeynel Abidin K. ile eşi Reyhan K, dün gece henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Zeynel Abidin K, mutfaktan aldığı bıçak ile eşinin boğazını keserek öldürdü.

Evde yaşanan vahşete tanık olan 4 çocuğun bağırışmaları üzerine eve giren komşuları, polise ihbarda bulundu.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Yakalanan Zeynel Abidin K. gözaltına alındı.

Mahalle sakinlerinden Ferhat Karataş, "Bir bağrışma sesi duydum. Dışarı çıktığımızda şahısların çocuklarının bağrışma sesini duyduk. Girdiğimizde hanımefendinin cesedi ile karşılaştılar. Bir tanesi de bizim yan komşumuzdan bez bulmuş. Ambulans gelene kadar bastırmış. Ambulans geldiğinde buradan muhtemelen vefat etmiş olarak gitti. Bu kadın cinayeti bu şekilde gelişti. Daha önceleri bu erkeğin bir tane daha dini nikahlı eşi varmış. Ondan da iki çocuğu varmış. Sürtüşme ondan başlamış zaten. Bu vefat eden hanımefendi, daha önce sığınma evlerine falan gitmiş. Oradan anlaşmalı gelmiş ama bir türlü olmadı. Daha sonra işte savcının talimatıyla kimsesi olmadığı için burada hastaneye gittik teşhis etmeye, oradan morga gönderdik. Şu anda ailesi geldi mi gelmedi mi bilmiyorum" şeklinde konuştu.

Çiftin bir diğer komşusu Suat Tosun ikili arasında daha önce de tartışmaların yaşandığını şu sözlerle dile getirdi;

''Daha önce de 3-4 kez böyle tartışmalar oldu. Kadın, sığınma evine gitti, kaldı ama kocası kandırdı. 4 tane de çocuğu var, kadın onları da düşündü, o yüzden tekrar geldi. Maalesef üzücü bir durum, 4 çocuk, suçsuz bir kadın. Artık toplum olarak değişmemiz lazım. Birey olmamız lazım, insan olmamız lazım. İnsanlar uzaya çıkıyor, biz hala kadın-erkek cinayetlerinden bahsediyoruz. Çok üzüldük, o çocukların bağırışı, kadının o kan revan içindeki hali gözümün önünden gitmedi.''

Katil zanlısının en son apartman yöneticisini telefonla aradığını söyleyen Tosun, "Beni istetti. 'Abi yaptım bir şey, çocuklarımız Allah'a emanet, ondan sonra da sana emanet. Çocuklarımı yurda koyun’ dedi. Çok üzücü bir durum" dedi.