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Ankara'da evine uyuşturucu düzeneği kuran şahıs kıskıvrak yakalandı!

Ankara’da evinde uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen bir kişi emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şahıs yakalanarak gözaltına alındı

Ankara'da evine uyuşturucu düzeneği kuran şahıs kıskıvrak yakalandı!

Ankara'nın Yenimahalle'de film gibi bir olay yaşandı. Evinin bir odasında kurduğu elektrikli düzenekle Hint keneviri yetiştiren kişi polis ekiplerince yakalandı. 

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı mobil park polisi, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yaptıkları çalışmayla daha önceden hakkında işlem yapılan Burak D'nin evinde uyuşturucu yetiştirdiği bilgisine ulaştı. 

Ankara'da evine uyuşturucu düzeneği kuran şahıs kıskıvrak yakalandı!

Şüphelinin evine yapılan operasyonda odalardan birindeki özel bölmede Hint keneviri yetiştirmek için elektrikli düzenek kurulduğunu belirleyen ekipler, yaptıkları aramada bir miktar Hint keneviri ile 140 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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