Ankara'da FETÖ operasyonu: 18 gözaltı kararı
Terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonlar sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen, 25'i aktif görevdeki 36 Jandarma personelinden 18'i gözaltına alındı.
Terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonlar sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen, 25'i aktif görevdeki 36 Jandarma personelinden 18'i gözaltına alındı.
Ayrıntılar gelecek...
Etiketler : Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, jandarma, personel, gözaltı
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