Ankara'da gol sesi çıkmadı! Gençlerbirliği- Konyaspor : 0-0
Süper Lig'in 2.haftasında Konyaspor'u konuk eden Gençlerbirliği rakibiyle 0-0 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı.
Süper Lig'in 2. haftasında Gençlerbirliği evinde Konyaspor'u konuk etti. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
61. dakikada Gençlerbirliği oyuncusu Bogdan Stancu ceza sahası içi sol çaprazından şut denemesinde bulundu ancak top savunmada kladı.
65. dakikada Konyaspor oyuncusu Nejc Skubic'in ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
Stat: Eryaman
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Mehmet Kısal xx, Hakan Yemişken xx
Gençlerbirliği: Kristoffer Nordfeldt xx, Halil İbrahim Pehlivan xx (Arda Kızıldağ dk. 74 xxx), Angelo xx, Toure xx, Johansson xx, Piris da Motta xx, Soner Dikmen xx (Murat Yıldırım dk. 46 xx), Sio xxx, Sefa Yılmaz xx (Floyd Ayite dk. 74 xx), Candeias xx, Stancu xxx (İlker Karakaş dk. 88 ?)
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Abdullah Şahindere, Dominik Furman, Mustafa Çeçenoğlu, Berat Özdemir, Sami Gökhan Altıparmak
Teknik Direktör: Mert Nobre
İttifak Holding Konyaspor: İbrahim Sehic xx, Guilherme Sitya xx, Marin Anicic xx (Adil Demirbağ dk. 63 xx), Uğur Demirok xx, Nejc Skubic xx, Amir Hadziahmetovic xx, Marko Jectovic xx, Ömer Ali Şahiner xx (Musa Çağıran dk. 77 xx), Farouk Miya xx (Samuel Eduok dk. 63 xx), Levan Shengella xx (Deni Milosevic dk. 87 ?), Sokol Cikalleshi xx (Thuram dk. 87 ?)
Yedekler: Mücahit Atalay, Abdülkerim Bardakçı, Savaş Polat, Şener Kaya
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Sarı kartlar: Ömer Ali Şahiner, Samuel Eduok (İH Konyaspor)