Ankara'da hafta sonu alkol satışına yasak!

Ankara'da sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonları, işletmelerin alkol satışına ilişkin, ilgili işletmelere yazı gönderilerek yasak getirildi.

Haber Global'in aktardığına göre, Ankara Emniyeti, market ve bakkallara, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonları içki satışı yapılmayacağına ilişkin yazı gönderdi.

AÇIK KALMASINA İZİN VERİLEN YERLER DE SATAMAYACAK

Yazıda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde açık kalmasına izin verilen iş yerlerinde alkollü içki satılamayacağı belirtildi.

Bu çerçevede satış ruhsatı olsa dahi hafta sonları 10:00-17:00 saatlerinde açık olan bakkal, market, süpermarket gibi yerler müşterilerine içki vermeyecek. Satış yapanlara ise idari para cezası uygulanacak.