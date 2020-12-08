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Ankara'da hafta sonu alkol satışına yasak!

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile hafta sonları getirilen sokağa çıkma kısıtlaması, birçok sektörü sekteye uğratırken Ankara Emniyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, hafta sonu işletmelerin alkol satışı da yasaklandı.

Ankara'da hafta sonu alkol satışına yasak!

Ankara'da sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonları, işletmelerin alkol satışına ilişkin, ilgili işletmelere yazı gönderilerek yasak getirildi.

Haber Global'in aktardığına göre, Ankara Emniyeti, market ve bakkallara, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonları içki satışı yapılmayacağına ilişkin yazı gönderdi. 

AÇIK KALMASINA İZİN VERİLEN YERLER DE SATAMAYACAK

Yazıda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde açık kalmasına izin verilen iş yerlerinde alkollü içki satılamayacağı belirtildi. 

Bu çerçevede satış ruhsatı olsa dahi hafta sonları 10:00-17:00 saatlerinde açık olan bakkal, market, süpermarket gibi yerler müşterilerine içki vermeyecek. Satış yapanlara ise idari para cezası uygulanacak.

Berna Akkaya
Editör


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