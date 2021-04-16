Ankara'da hijyen çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Ramazan ayında hijyen ve temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ekiplerin Gölbaşı sokaklarında teyakkuz halinde olduklarını ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Çocuklarımızın daha sağlıklı ve temiz bir ortamda vakit geçirmelerini sağlamak için her yıl düzenli olarak temizliğini yaptığımız, bu yıl da özellikle salgın sebebiyle daha sık ve daha yoğun olarak parklarımızda bulunan oyun alanlarını dezenfekte ettik" dedi.

Evsel atıkların toplanmasında kullanılan 10 bin 560 konteynerin yıkanarak dezenfekte edildiğini söyleyen Başkan Şimşek, "Gölbaşımız sınırlarında bulunan lise, ortaokul ve ilkokul bahçelerinde temizliklerimizi yapıyoruz. Ekiplerimiz tarafından okul bahçelerine atılan çöpler temizlendikten sonra süpürge aracı ile süpürülmesi de sağlandı. Aynı zamanda camilerimizin, pazar yerlerinin, cuma namazları öncesinde cami içi dezenfektesi ve halı yıkama, iç ve dış genel temizlik ve yıkama işlemleri de yapılıyor" açıklamasında bulundu.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI