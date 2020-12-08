Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgın sürecinde pozitif vaka sayıları hızla artıyor. Güncel verilere göre 30 bin sınırını aşan ülkemizde salgının etkileri artarak devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı ile yeni kararlara imza atıldı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyesiyle alınan kararlar, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 81 ile yazılı olarak gönderilmesinin ardından uygulamaya geçildi.

Bu kararlar dahilinde vatandaşları en çok etkileyen adım ise Cuma akşamı saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının Pazartesi sabah 05.00'e dek devam etmesi oldu. Hafta sonu tam kapanmaya yönelik atılan bu adımla salgında teması en aza indirerek bulaş riskinin önüne geçmek hedeflendi. Bunula birlikte lokanta, restoran ve kafe gibi yemek ve eğlence mekanlarının kapatılması da bu sektörlerde ekonomik açıdan olumsuzluklara neden olurken bazı illerde yasağın uygulandığı süreç olan hafta sonunda alkol satışı da yasaklandı. Bu kapsamda, arama motorlarında Ankara'da içki satışına yasak mı geldi? Ankara'da hafta sonu alkol alınıyor mu? soruları, vatandaşlar tarafından bakılan konular haline geldi.

ANKARA'DA İÇKİ SATIŞINA YASAK MI GELDİ?

Ankara Emniyeti tarafından yetkili birimlere gönderilen yazıda, hata sonu sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde (Cuma 21.00 ile Pazartesi 05.00 saatleri arasında) alkol satışına yasak getirildi. İlgili tüm işletmelere gönderilen yazıda, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde açık kalmasına izin verilen iş yerlerinde alkollü içki satılamayacağı belirtildi.

Bu çerçevede satış ruhsatı olsa dahi hafta sonları 10:00-17:00 saatlerinde açık olan bakkal, market ve süpermarket gibi yerler müşterilerine içki vermeyecek. Satış yapanlara ise idari para cezası uygulanacak.