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  3. Ankara'da kadınlar birbirine girdi, ayırmaya kimsenin gücü yetmedi

Ankara'da kadınlar birbirine girdi, ayırmaya kimsenin gücü yetmedi

Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşanan kavgada kadınlar saç saça baş başa birbirine girdi. Çıkan kavgayı ayırmaya kimsenin gücü yetmedi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde kadınlar arasında yaşanan kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırmakta zorlandı.
Alınan bilgiye göre, Sincan Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde hurda kağıt toplayan kadınlarla yoldan geçen bir grup kadın arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Saç baş yolmalı kavga eden kadınları çevrede kavgayı gören onlarca erkek ayırmakta zorluk çekti. Vatandaşların büyük mücadelesi sonucunda taraflar birbirlerinden ayrıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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