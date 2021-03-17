Ankara'da kar var mı bugün? (17 Mart 2021) Kar yağışı kaç gün sürecek?

Türkiye özellikle son günlerde yeniden soğuk havaların etkisi altına girdi. Başkent Ankara'da kar yağışlarından nasibini aldı. Yetkililer her türlü önlemi alırken vatandaşlar da son durum hakkında bilgi sahibi olmak için Ankara'da kar var mı bugün? Kar yağışı kaç gün sürecek? sorularının yanıtlarını araştırıyorlar.

ANKARA'DA KAR VAR MI BUGÜN? (17 MART 2021) KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden edinilen bilgilere göre bugün Ankara'da çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı bir hava etkili olacak. Kar yağışının yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor. Meteoroloji tahminlerine göre 18 Mart Perşembe günü ise yağmurun etkili olması bekleniyor.