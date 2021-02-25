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Ankara'da kendisine durmasını söyleyen polise çarpıp kaçtı! Polis çarpmanın şiddetiyle takla attı

Ankara Polatlı'da polis ekiplerinin kovaladığı şüpheli bir araç durdurmak için önüne çıkan polise çarparak kaçtı.

Ankara'da kendisine durmasını söyleyen polise çarpıp kaçtı! Polis çarpmanın şiddetiyle takla attı

Olay Ankara'nın Polatlı ilçesinde Ankara-Eskişehir yolunda meydana geldi. Bir araç polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. 

Polislerin peşinden yaya olarak koştuğu aracın önüne çıkan bir polis, aracı durdurmak isterken sürücü durmayıp polise çarptı.

ÇARPTIĞI POLİS HAVADA TAKLA  ATTI

Canını hiçe sayarak aracı durdurmaya çalışan polis durmayan sürücünün arabayı üstüne sürüp çarpmasının şiddeti ile havada takla attı. Yaralanan polis memuru S.E., hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da kendisine durmasını söyleyen polise çarpıp kaçtı! Polis çarpmanın şiddetiyle takla attı

MEĞER EHLİYETSİZMİŞ

Kaçan sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Ehliyetsiz olduğu anlaşılan sürücü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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