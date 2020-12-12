Ankara'da korkunç kaza! Kontrol noktasındaki araçlara çarptı: 1'i ağır 4 yaralı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde polis kontrol noktasında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde Ankara'nın Çankaya ilçesinde dün saat 22.30 sıralarında polis ekipleri Mevlana Bulvarı üzerinde denetim başlattı.
UYGULAMA NOKTASINDAKİ ARAÇLARA ÇARPTI
Havva A. yönetimindeki 06 FBS 72 plakalı otomobil, hızla gelerek polis uygulama noktasında bekleyen otomobillere çaptı. Meydana gelen 5 araçlı zincirleme kazada, Havva A. ağır yaralanırken uygulama noktasında bekleyen 06 BNN 840 plakalı otomobilin sürücüsü Ali Osman Ç ile yolcu Dilara Ç. ve 34 DKZ 999 plakalı otomobilin sürücüsü Halit Ö. hafif yaralandı.
YOL ULAŞIMA KAPANDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bilkent Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapanırken belediye ekiplerinin temizleme çalışmalarının ardından trafiğe açıldı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.