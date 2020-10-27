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  3. Ankara'da kritik operasyon! 29 Ekim'i kana bulayacaklardı, yakalandılar

Ankara'da kritik operasyon! 29 Ekim'i kana bulayacaklardı, yakalandılar

Son dakika haberi... Ankara'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım için eylem hazırlığı içerisinde oldukları belirlendi.

Ankara'da kritik operasyon! 29 Ekim'i kana bulayacaklardı, yakalandılar

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında Terör Örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik bir çalışma gerçekleştirildi. Çalışma sonucunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve 10 Kasım anma törenleri esnasında DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün tabanına, örgütün halen aktif olduğu mesajını vermek amacı ile eylem yapabileceğine yönelik istihbari değerlendirmeler yapıldı ve  iki grup tespit edildi. Zanlıların tamamı tespitlerin ardından düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

ÖRGÜTSAL DÖKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin saklanmış oldukları mekanlar içerisinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Zanlıların örgütsel irtibatları, eylem ve faaliyetleri hakkında çok yönlü tahkikatın sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan zanlıların birinin DAEŞ terör örgütü içerisinde infazcı olarak yer aldığı, ikisinin ise silahlı olarak faaliyet gösterdiği ve çatışmalara katıldığı belirlendi.

Tayfun Altuntaş
Editör


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