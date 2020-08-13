Ankara'da operasyon: 7 DHKP/C üyesi gözaltın alındı

Terör örgütü DHKP/C'nin sözde memur yapılanması Devrimci Memur Hareketi'ne yönelik başkent Ankara'da yapılan operasyon kapsamında, aralarında sorumlu seviyede olan kişilerin de bulunduğu belirtilen 7 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı tarafından yayınlanan haberde, terör örgütü DHKP/C'nin sözde memur yapılanması Devrimci Memur Hareketi'ne (DMH) yönelik, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından operasyon düzenlendi. Aralarında, örgüt içinde sorumlu düzeyde bulunan 8 kişiden 7'sinin gözaltına alındığı operasyon, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla düzenlendi.

DİRENİŞLER MECLİSİNE BASKIN

Gözaltına alınan zanlılara ait ikametlerde ve örgüte müzahir faaliyetler için kullanıldığı belirlenen "Direnişler Meclisi" olarak adlandırılan adreste yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Zanlıların organize ettiği faaliyetleri DHKP-C terör örgütünün inisiyatifiyle yaptığı, sahiplenildiği ve örgüte müzahir internet sitelerinde haber konusu olduğu ve söz konusu eylemlerle terör örgütünün propagandasının yapıldığı belirlendi. Zanlıların aynı zamanda DHCKP/C içinde faaliyet yürüttükleri, yapılan açık alan eylemlerine katılımı attırarak örgüte üye kazandırmaya çalıştıkları tespit edildi.

SAVCIYI ÖLDÜREN KİŞİNİN KATILDIĞI EYLEMLERİ ÖVÜCÜ PAYLAŞIMLAR

Gözaltına alınan 7 zanlının sosyal medya hesapları incelendiğinde, sanal ortamda terör propagandası yaparak suçu ve suçluyu övme ve sahiplenme ile provokatif paylaşımlarda bulundukları öğrenildi. Aynı zamanda zanlıların, İstanbul'da öldürülen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi olayıyla alakalı sanıklardan Mustafa Koçak'ın da katıldığı DHKP/C adına yapılan 'Ölüm Orucu' eylemlerini övücü paylaşım yaptıkları ve pankart astıkları belirlendi.

Zanlıların, terör örgütü tarafından düzenlenen etkinliklere ve toplantılara katıldıkları, örgüt içinde buluşmalar düzenledikleri, terör örgütü ile ilişkisi olan birçok kişiyle iletişim haline oldukları, ölen örgüt mensuplarını sahiplendikleri ve emniyet mensuplarının kimliklerini açıklayarak hedef gösterdikleri gibi birçok terör eylemi sergilediği anlaşıldı.

HAKLARINDA FETÖ'DEN İŞLEM YAPILAN ASKERİ ÖĞRENCİ YAKINLARI İLE iŞ BİRLiĞi

Operasyonda gözaltına alınan zanlıların, Ankara'da uzun süredir devam eden ve örgüt adına propaganda faaliyetleri yürütülen "Yüksel Eylemleri" adlı eylem ve etkinliklere katıldıkları ve organize ettiklerini belirleyen polis ekipleri, zanlıların, eylemlerini genele yayma amaçlı toplu taşıma ve halkın yoğun bulunduğu yerlerde ajitasyon çalışması yaptıklarını, diğer örgütleri bu eylemlere katılmaya ve birlikte hareket etmeye çalıştıklarını ve özellikleri FETÖ'den işlem yapılan askeri öğrenci yakınları ile irtibatlı oldukları belirlendi.

Yine polisin çalışması sonucu yakalananların bir kısmının, mahkeme kararı ile bilahare kapatma kararı verilen sosyal medya hesaplarını yönettikleri tespit edildi.

Gözaltına alınan 7 kişi, sağlık kontrolünün ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülürken, firari bir zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü beliritildi.