Ankara'da otogarda kapanma öncesi büyük yoğunluk yaşanıyor
Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi tam kapanma öncesinde vatandaşların akınına uğradı.
Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) 29 Nisan'da başlayacak olan tam kapanma öncesinde hareketli günler geçiriyor. Kısıtlamayı memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar otogara akın etti. Otobüs firmaları ek seferler koyarken, firma müdürleri, bilet sıkıntısı yaşanmayacağını aktardı.
İşletme Müdürü Aydın Zengin, tam kapanma öncesinde 200-300 civarlarında seyreden sefer sayısının tam kapanmanin açıklanmasıyla birlikte 2,5 kat arttığını belirtti. Bilet bulma konusunda vatandaşların sıkıntı çekmeyeceğini söyleyen Zengin, gönül rahatlığıyla vatandaşların otogardan bilet bulabileceğini ifade etti.
Bilet fiyatlarında artış olmadığını da ekleyen Zengin, tam kapanma süresince kapasitenin yüzde 50'ye düşmesinin ardından bilet fiyatlarında artış olabileceğini kaydetti.
KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI