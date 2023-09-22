Ankara'da pazartesi gününe dikkat! Özel halk otobüsleri reste, rest attı! Eyleme gidiyor!

Ankara'da 65 yaş üstü yolcuları ücretsiz taşımak isteyen özel halk otobüsü şoförleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş geçtiğimiz günlerde ücretsiz almayan özel halk otobüslerini "trafikten men ederim" restine, restle cevap verdi çekti. Kontak kapatarak eylem yapacaklar.

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Ankara'da pazartesi gününe dikkat! Özel halk otobüsleri reste, rest attı! Eyleme gidiyor!

Bazı şehirlerde sonlandırılan 65 yaş üstü yolcuları ücretsiz taşımama kervanına Ankara Büyükşehir belediyesine bağlı özel halk otobüsçüleri de istiyor.

Ancak Belediye başkanın bu konuda tavrı net.

Mansur Yavaş, 65 yaş üstü vatandaşları ücretsiz taşımayan özel halk otobüslerinin trafikten men edileceğinin açıklamasının ardından özel halk otobüsleri kontak kapatma eylem kararı aldı.

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PAZARTESİ GÜNENE DİKKAT!

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara, özel halk otobüsü esnafının Pazartesi günü çalışmama yönünde karar aldığını açıkladı.

Başkent ulaşımında bir süredir ücretsiz yolcu gruplarının taşınmaması konusunda tartışma yaşanıyordu.

Özel halk otobüsleri artan maliyetlerden dolayı 65 yaş üstü yolcuları ücretsiz taşımak istemiyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, önceki gün yaptığı açıklamada 65 yaş üstü yolcuları ücretsiz taşımayan özel halk otobüslerinin trafikten men edileceğini duyurmuştu.

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