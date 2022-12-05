Ankara'da sahte hoca skandalı! 19 yaşındaki kızın içine cin kaçtığını söyleyip iğrenç hareketlerde bulundu!

Ankara'da yaşayan sahte hoca,19 yaşındaki kızın içerisine cin kaçtığını iddia ederek cinsel istekte bulundu ardından milyarlarca lira dolandırdı.

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Ankara'da sahte hoca skandalı! 19 yaşındaki kızın içine cin kaçtığını söyleyip iğrenç hareketlerde bulundu!

Ankara’nın Mamak ilçesinde yaşanan sahte hoca skandalı duyanların şaşkınlık yaşamasına neden oldu. 57 yaşındaki Murat Y. ismindeki sapık adam, ailesinin bazı sorunlarından dolayı getirdiği 19 yaşındaki genç kıza içinde cin bulunduğunu söyleyerek iğrenç hareketlerde bulundu.

30 YILDIR BU İŞİ YAPTIĞINI SÖYLEDİ

Edinilen bilgiye göre Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki epilepsi hastası M.Y. psikolojik sorunları nedeniyle Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri servisinde tedavi görmeye başladı. Bu sırada M.Y.'nin babası N.Y., tedaviden bir sonuç alamadıklarını düşünerek bir akrabaları aracılığıyla sözde hoca Murat Y. ile tanıştı. İddiaya göre Murat Y. M.Y.'nin evine gittiği sırada ailesine, cinlerin musallat olduğunu, 30 yıldır bu işi yaptığını ve kızlarını tedavi edebileceğini söyledi.

Ankara'da sahte hoca skandalı! 19 yaşındaki kızın içine cin kaçtığını söyleyip iğrenç hareketlerde bulundu!

AİLEDEN 20 BİN TL PARA ALDI

Ailenin hocadan ikna olması sonrası evlerine düzenli olarak tedavi gelen sahte hoca Murat Y. , her seferinde aileyi odadan çıkararak kız ile yalnız bir şekilde kalmak istediklerini söyledi. Kızlarının okuduğu dualarla düzeleceğini söyleyen Murat Y., farklı farklı zamanlarda 20 bin TL para aldı.

KIZI CİNSEL İLİŞKİYE ZORLADI

Yaşadıklarına daha fazla dayanamayan M.Y., ailesine Murat Y.'nin kendisini istismar ettiğini, bu durumu söylediği takdirde anne babasını öldürmekle tehdit ettiğini söyledi. Şikayetçi olan M.Y., Murat Y.'nin "Benim üstün güçlerim var, cinlerim var. Senin içindeki cinleri çıkarabilirim. Sakın sesini çıkarma, içindeki bu cinlerin çıkması için benimle cinsel ilişkiye girmen gerek aksi halde delirirsin. Kendine ve ailene zarar verirsin" dediğini ifade etti.

Ankara'da sahte hoca skandalı! 19 yaşındaki kızın içine cin kaçtığını söyleyip iğrenç hareketlerde bulundu!

4-5 KERE İLİŞKİYE GİRMİŞLER

M.Y. emniyete verdiği ifadesinde, "Murat Y. bu şekilde benimle 4-5 defa ilişkiye girdi. Cinsel birliktelik öncesinde cebindeki bıçağı çıkararak 'bana karşı gelirsen aileni öldürürüm, seni de öldürürüm. Bizim yaşadıklarımızı anlamasınlar diye ailene karşı iyi görüneceksin, ailenin bilgisi olursa da inkar et' dedi. Benimle görüşme talepleri devam etti. Tüm bunlara dayanamayarak şikayetçi oldum" dedi.

Ankara'da sahte hoca skandalı! 19 yaşındaki kızın içine cin kaçtığını söyleyip iğrenç hareketlerde bulundu!

TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Murat Y., sevk edildiği mahkemece tutuklandı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Murat Y., M.Y.'ye dua okuduğunu, sadece iyileşmesi için göbeğine ten üzerinden dokunarak okuma yaptığını söyledi.

Savcılık tarafından Murat Y. hakkında M.Y.'ya karşı 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 21 yıldan az olmamak şartıyla, baba N.Y.'ye karşı ise 'Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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