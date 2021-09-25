Ankara'da sosyal medya dolandırıcılığı! 1 yılda 165 milyonluk vurgun!

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir ve Şanlıurfa'da eş zamanlı 5 bölgeye operasyon düzenlendi.

Operasyonda, sosyal medya hesapları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 37 zanlıdan 33'ü gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyal, pos cihazı, banka kartı ile birlikte 21 bin 390 liraya el konuldu.

SİSTEMLİ DOLANDIRICILIK

Şüphelilerin, sosyal medya siteleri üzerinden takipçi sayısı yüksek bir hesapla başlayarak, tek kişiyle yapılması pek mümkün olmaması sebebiyle kartçı, reklamcı, photoshop elemanı ile sosyal medya hesaplarında mağdurla yazışan ikna kabiliyeti yüksek eleman şeklinde ilerlediği tespit edildi.

Yasal bahis adı altında yayınladıkları sahte kuponlar, yüksek meblağlı banka dekontlarıyla tuzağa düşürdükleri kişilere düşük bir miktar ödeme karşılığında kupon satarak yüksek meblağlarda para kazanacakları vaadinde bulunan şüphelilerin, daha sonrasında oynanan kuponların tuttuğunu gösteren sahte dekontlar hazırlayarak kazanılan tutarın alınabilmesi için "işlem ücreti, vergi ücreti, banka bloke ücreti" adı altında para istedikleri öğrenildi.

PARASI KALMAYANA DA BAŞKA YÖNTEM

Şüphelilerin, yatıracak parası kalmayan kişilerin de sahte avukat kimliği ile avukatlarının haciz ve tazminat davası açarak hazırlanan sahte dilekçe ile tehdit ettikleri belirlendi.

Bu yöntemle ülke genelinde binlerce kişiyi dolandırdıkları tespit edilen şüphelilerin banka hesaplarında, 1 yılda 165 milyon liralık nakit akışı olduğu belirlendi.

Daha önce aynı gruba yönelik 3 operasyonda 63 kişi tutuklanmıştı.