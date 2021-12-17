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Ankara'da taksi ücreti ne kadar oldu 2022? Ankara'daki taksi ücretlerine ne kadar zam geldi, ne zaman geçerli olacak 2022?

Benzin ve motorine gelen zam sonrası, Ankara'da taksi ücretlerine zam geldiği duyuruldu. Peki, Ankara'da taksi ücreti ne kadar oldu 2022? Ankara'daki taksi ücretlerine ne kadar zam geldi, ne zaman geçerli olacak 2022? Konuya dair merak edilenler haberimizde...

Ankara'da taksi ücreti ne kadar oldu 2022? Ankara'daki taksi ücretlerine ne kadar zam geldi, ne zaman geçerli olacak 2022?

Asgari ücrete gelen zammın ardından, benzin ve motorin fiyatlarındaki artış Ankara'da taksi ücretlerine zam getirdi. Vatandaşlar yarın itibarıyla, taksi ücretlerini zamlı fiyat üzerinden ödeme gerçekleştirecekler. Peki, Ankara'da taksi ücreti ne kadar oldu 2022? Ankara'daki taksi ücretlerine ne kadar zam geldi, ne zaman geçerli olacak 2022? İşte detaylar...

Ankara'da taksi ücreti ne kadar oldu 2022? Ankara'daki taksi ücretlerine ne kadar zam geldi, ne zaman geçerli olacak 2022?

ANKARA'DA TAKSİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU 2022? ANKARA'DAKİ TAKSİ ÜCRETLERİNE NE KADAR ZAM GELDİ, NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK 2022?

Döviz kurlarındaki hareketlilik taksi ücretlerine de yansıdı. Bu sebeple Ankara'da 18 Aralık 2021 tarihi itibarıyla taksi ücretlerine zam geldi. 

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği’nin yönetim kurulu ortak kararı ve onayı ile birlikte, Ankara’da taksiler için yeni ücret tarifesi belirlendi. Yeni ücret tarifesine göre Ankara’da taksimetre açılış ücreti 5 TL'den 6 TL'ye yükselirken, kilometre ücreti de 3,70 liradan 4,70 liraya çıktı. Haliyle tksiye indi-bindi ücretine de yansıyan zam ile birlikte, kısa süreli yolculuk yapan müşteriden 12 TL yerine 15 TL alınacak.

Ankara'da taksi ücreti ne kadar oldu 2022? Ankara'daki taksi ücretlerine ne kadar zam geldi, ne zaman geçerli olacak 2022?

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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