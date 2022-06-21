Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, akraba ziyaretleri ve gezi planları yapılmaya başlandı. Toplu ulaşıma gelen zamlar sonrası vatandaşı düşündüren toplu ulaşım ücretleri, bayramda ulaşım ücretleri ne kadar olacak, ücretsiz mi? sorularını da beraberinde getirdi. Peki Ankara’da toplu ulaşım Kurban Bayramı’nda bedava mı 2022? EGO, ANKARAY, otobüsler ücretsiz mi?

ANKARA'DA TOPLU ULAŞIM KURBAN BAYRAMINDA BEDAVA MI 2022?

Bayram öncesi vatandaşın kafasını meşgul eden sorulardan biri de Ankara'da toplu ulaşım Kurban Bayramı'nda bedava mı? oldu. Resmi bir açıklama bulunmamakla birlikte, her dini ve resmi bayramda olduğu gibi “Dini ve milli bayram günlerinde saat 06.00’dan başlayarak gece saat 24.00’e kadar EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs, raylı sistemler ve teleferik ile verilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılması…” kararı kapsamında, bu bayramda da toplu ulaşımın ücretsiz olması tahmin ediliyor. Resmi bir açıklama geldiği zaman haberimizde yer verilecektir.

EGO, ANKARAY, OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi bir açıklama olmamakla birlikte, her bayramda olduğu gibi bu bayramda da, EGO, ANKARAY ve otobüslerin ücretsiz olması tahmin ediliyor.