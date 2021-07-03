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  3. Ankara'da tüp patladı: Binaların camları kırıldı, 2 kişi yaralandı!

Ankara'da tüp patladı: Binaların camları kırıldı, 2 kişi yaralandı!

Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana gelen patlamanın şiddetiyle çevredeki binaların camları kırıldı. 2 kişinin yaralandığı patlamanın, ilk belirlemelere göre tüpten kaynaklandığı belirtildi.

Ankara'da tüp patladı: Binaların camları kırıldı, 2 kişi yaralandı!

Ankara'nın Altındağ ilçesi Siteler semtinde, bir binanın giriş katında meydana gelen patlamada iki iş yeri sahibinin yaralanmasının yanı sıra çevredeki binalarda maddi hasar oluştu.

GİRİŞ KATTAKİ DÜKKANLAR KULLANILAMAZ HALDE

Ulubey Mahallesi Taştop Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binanın giriş katında sabah 08.30 sularında patlama meydana geldi. Patlamada giriş katta bulunan dükkanlar büyük zarar gördü, iki iş yeri sahibi yaralandı.

Ankara'da tüp patladı: Binaların camları kırıldı, 2 kişi yaralandı!

Siteler esnafının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da tüp patladı: Binaların camları kırıldı, 2 kişi yaralandı!

BOMBA UZMANLARI İNCELEME YAPTI

İlk belirlemelere göre tüpten kaynaklandığı belirtilen patlamada çevre binaların camları da kırıldı. Polis, yeni bir patlama riskine karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Bomba uzmanları da binada inceleme yaptı.

Ankara'da tüp patladı: Binaların camları kırıldı, 2 kişi yaralandı!

Patlamanın yaşandığı binanın giriş katındaki ambalaj ve hırdavat dükkanlarının olay sırasında açık olduğu, birinci kattaki mobilya döşemecisinde kimsenin bulunmadığı, ikinci katın ise depo olarak kullanıldığı öğrenildi.

Ankara'da tüp patladı: Binaların camları kırıldı, 2 kişi yaralandı!

Patlama ile bina kullanılamaz hale geldi.

Ankara'da tüp patladı: Binaların camları kırıldı, 2 kişi yaralandı!

'KÜÇÜK TÜPÜ YAKMAYA ÇALIŞIRKEN OLDU'

Bir görgü tanığı, yaralılardan birinin küçük tüpü yakmaya çalışırken patlamanın meydana geldiğini söylediğini anlattı.

Ankara'da tüp patladı: Binaların camları kırıldı, 2 kişi yaralandı!

Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da tüp patladı: Binaların camları kırıldı, 2 kişi yaralandı!Ankara'da tüp patladı: Binaların camları kırıldı, 2 kişi yaralandı!Ankara'da tüp patladı: Binaların camları kırıldı, 2 kişi yaralandı!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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