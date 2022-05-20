Ankara'da uyuşturucu operasyonu! Böbreğini satıp, imalathane kurdu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Suçlarla Mücadele ekiplerince Ankara Çankaya'da üç katlı villada uyuşturucu madde üretildiğini alan ekipler, üretimin yapıldığı villaya operasyon düzenledi. Tüm katları seraya dönüştürülmüş olan ve özel havalandırma sistemi bulunan villada 470 kök esrar ile elde edilebilen 'Hint keneviri bitkisi' ele geçirildi.

BU İŞ İÇİN BÖBREĞİNİ SATTI

Villada üretim yaptığı belirlenen 3 kişiden M.Y.'nin uyuşturucu yetiştirmek için düzenek kurma işlemini Almanya'da öğrendiği ortaya çıktı. M.Y.'nin bu işi yapmak için İran'a giderek böbreğini sattığı öğrenildi. Bu işi yapmak için yaklaşık 70 bin liralık düzenek kurduran M.Y. villada inşaat işçisine düzenek ile havalandırma sistemi, elektrikçiye ise kaçak elektrik düzeneği kurdurttuğu belirlendi.

Yapılan incelemeler sonrası bu ile ilgilen 3 kişi, uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ve 2313 Sayılı Kanuna Muhalefet Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından dolayı gözaltına alındı.