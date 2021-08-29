Ankara'da vicdansızlığın resmi! Yan yana dizilmiş şekilde ölü olarak bulundular

Ankara'nın Ayaş ilçesinde 5 köpek bir site yöneticisi tarafından ölü bulundu. Zehirlenerek öldürüldüğü belirtilen köpeklere site sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından müdahale edildi. 4'ü gömülen köpeklerden 1 hayvan ise kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsiye götürüldü.

Ankara'nın Teke Mahallesi'nde yaşanan olayda 5 sokak köpeği bir site yöneticisi tarafından sitenin bahçesinde yan yana dizilmiş bir şekilde ölü olarak bulundu. Çamözü Kümeevleri mevkiinde bulunan Basınevleri Sitesi'nin yöneticisi Mehmet Ali Kükrer, dün öğle saatlerinde site bahçesinde beslediği sokak köpeklerine mama vermek için çıktığında 5 köpeğin ölü bedeni ile karşılaştı. Kükrer, ölen köpeklerden 4'ünün aynı yönlere bakar şekilde yan yana yattığını ve köpeklerden birinin ağzında köpükler bulunduğunu fark etti. Her gün beslediği köpeklerin ölümü üzerine büyük üzüntü yaşayan Kükrer, durumu jandarmaya bildirdi.

HAYVANLARIN 4'Ü GÖMÜLDÜ

Bölgeye jandarma ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden veteriner ekibi sevk edildi. Hayvanların ölü vücutları site bahçesinden toplanırken, ölen hayvanlardan 4'ü gömüldü. 1 hayvan ise kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsiye götürüldü.

''HAYVANLAR ALLAH'IN DİLSİZ KULLARIDIR''

Basınevleri Sitesi'nin yöneticisi Mehmet Ali Kükrer, sitelerinin çok geniş bir alanı olduğunu, o yüzden köpeklerin site içerisinde beslendiğini söyledi. Hayvanların onları zehirleyen kişiler tarafından kasten yan yana dizildiğini söyleyen Kükrer, "Köpeklerin ne yediklerine dair bir bulgu henüz bulunamadı. Ancak, bu olay öncesinde sitede 30- 40 civarında köpek yaşıyordu, şu an ancak 5 köpek kaldı. Verdikleri zehirden buradaki yaban hayvanları da yiyip zehirlendi muhtemelen. Hayvanlar, Allah'ın dilsiz kullarıdır, yarın Allah'ın huzurunda nasıl verecekler bu hesabı?" diye konuştu.