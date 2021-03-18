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  3. Ankara'da vinç dehşeti 2 aracı biçti! Olay kameraya yansıdı

Ankara'da vinç dehşeti 2 aracı biçti! Olay kameraya yansıdı

Başkent'te kaldırma ünitesi seyir halindeyken yerinden çıkan vinç, park halindeki iki otomobili biçti. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Altındağ ilçesi Dalboyu Caddesi’nde seyir halindeki bir vincin kaldırma ünitesi yerinden çıkarak savruldu.

Savrulan kaldırma ünitesi park halinde duran iki araca çarparken, vinç ünitesinin adeta biçtiği araçlar sürüklendi.

OLAYDA CAN KAYBI YOK

Şans eseri yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Araçların biri kullanılamaz hale gelirken diğer araçta da maddi hasar oluştu. Kazadan sonra olay yerine gelen trafik ekipleri inceleme başlattı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"ARACIN İÇİNDE OLMAMAM, BENİ KURTARDI"

Aracının kaza sonrası perte çıktığını söyleyen Bilal Özdemir, olay anında yukarda olduklarını ve komşuları sayesinde haberleri olduğunu belirtti. Özdemir, Arabayı gördüklerinde üst tarafının pert edildiğini ve aracın perte çıktığını söyleyerek, "İstemeyerek olan bir şey ama. Maddi hasarlı iki araç. Şu anda tamire gitti. Araçlardan birisi benimdi. Aracım herhalde perte çıkacak. Arabayı kimseye satamayız ki. İlk duyduğumda üzüldüm. Mal canın yongası. O an benim aracın içinde olmamam beni kurtardı. Arabaya binmiş olsaydım çok kötü olacaktı." şeklinde açıklama yaptı. 

Ankara'da vinç dehşeti 2 aracı biçti! Olay kameraya yansıdıAnkara'da vinç dehşeti 2 aracı biçti! Olay kameraya yansıdı

(İHA)

 

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