Ankara'da yangın alarmı! Otelin çatı katından alevler yükseldi

Ülkenin dört bir yanındaki orman yangınları devam ederken Ankara'dan da bir yangın haberi geldi. Maltepe ilçesinde bulunan otelin çatı katında henüz nedeni tespit edilemeyen bir yangın başladı. Vatandaşları bildirmesiyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Saat 18.00 sıralarında Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı'ndaki bir otelin çatı katından alevler yükselmeye başladı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

BİR KİŞİ MAHSUR KALDI

Bu arada otelin 7. katında mahsur kalan Bilal Duran, uzatılan merdivenle itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ambulansla hastaneye sevk edilen Duran'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın nedeniyle GMK Bulvarı trafiğe kapatılırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.