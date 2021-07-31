Van, Başkale'de sel meydana geldi | Genç kadın boğulmaktan son anda kurtulduBodrumdaki yangın yerleşim yerlerine sıçradı! Yetkililerden üst üste anonslar geliyorAnkara'da yangın alarmı! Otelin çatı katından alevler yükseldiAllah Afatından Korusun - Abdullah YadigarBeşiktaş - Kayserispor hazırlık maçı canlı yayın izle | Beşiktaş Youtube canlı yayın izle linkiFenerbahçe - Greuther Fürth hazırlık maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiSon dakika | Bakan Koca, BioNTech aşısına ilişkin kötü haberi verdi: Sevkiyatta azalma olacak31 Temmuz 2021 Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 31 Temmuz 2021 Cumartesi | Çılgın Sayısal Loto Sonuç sorgulama ekranı 2021Felç geçirdiğini söylemişti! Açılışa katılan Tuğba Özay'ın son hali görenleri hayrete düşürdü!
İstanbul32 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Ankara'da yangın alarmı! Otelin çatı katından alevler yükseldi

Ankara'da yangın alarmı! Otelin çatı katından alevler yükseldi

Son günlerde ortaya çıkan orman yangınlarının ardından bir yangın haberi daha geldi. Ankara Maltepe'de bulunan bir otelin çatı katından bir anda alevler yükselmeye başladı.

Ankara'da yangın alarmı! Otelin çatı katından alevler yükseldi

Ülkenin dört bir yanındaki orman yangınları devam ederken Ankara'dan da bir yangın haberi geldi. Maltepe ilçesinde bulunan otelin çatı katında henüz nedeni tespit edilemeyen bir yangın başladı. Vatandaşları bildirmesiyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Saat 18.00 sıralarında Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı'ndaki bir otelin çatı katından alevler yükselmeye başladı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

BİR KİŞİ MAHSUR KALDI

Bu arada otelin 7. katında mahsur kalan Bilal Duran, uzatılan merdivenle itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ambulansla hastaneye sevk edilen Duran'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın nedeniyle GMK Bulvarı trafiğe kapatılırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Ankara'da yangın alarmı! Otelin çatı katından alevler yükseldi

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT